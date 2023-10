Crimen de Ivana Garcilazo: "A Cabrera la mala suerte le jugó una mala pasada"

"Cuando éramos jóvenes nos cagábamos a piedrazos con los de la otra cuadra y nunca pasaba nada. Nunca vi que una piedra matara a una persona. Si usted la prepara no sale ", señaló el letrado en diálogo con el programa Trascendental de LT8 .

"No sabría qué decirle a la familia de Ivana, sinceramente", admitió Tortajada e indicó que teme "que alguno quiera tomar venganza por mano propia". "Lo que buscamos es la preservación de la persona", subrayó y argumentó que "todos conocemos la ciudad".

El abogado de Cabrera también expresó que su cliente "está acongojado" y que "nunca pensó que podía pasar una cosa de estas".

Cabrera enfrentará la audiencia imputativa en los próximos días, en el Centro de Justicia Penal de Rosario. El otro de los sospechosos buscado por la Justica, el profesor de Química Damián Reifenstuel sigue prófugo.

"Hay dos más que están acongojados, no nos olvidemos de eso", destacó y se preguntó "¿De quién fue la piedra o el cascote? Hasta el momento no sabemos quién lo tiró", justificó. Tortajada asumió que "los tres sospechosos tiraron piedras" y habrá que ver "cuál es la piedra que mató a Ivana".

"Son esas agresiones propias de las hinchadas. No me cabe dudas de que fue un hecho fortuito. Esto se desbordó. No sé qué maldición hubo para que se produjera un hecho de estas características", concluyó.

Las vías para aportar datos sobre el paradero de Reifenstuel son: las redes sociales de Fiscalía Regional Segunda Circunscripción Rosario (Facebook, Twitter e Instagram), presentarse en la Unidad de Homicidios Dolosos, ubicada en el Centro de Justicia (Sarmiento 2850), o comunicarse al 341-3627416 o al mail gavila@mpa.santafe.gov.ar.

El crimen de Ivana Garcilazo

Ivana Garcilazo tenía 32 años cuando en el anochecer del sábado 30 de septiembre fue atacada con un piedrazo en la esquina de Montevideo y Ovidio Lagos.

crimen ivana garcilazo.png Foto: Virginia Benedetto/ La Capital

La joven, hincha de Central, circulaba en moto hacia su domicilio luego de haber presenciado el clásico donde Central venció 1 a 0 a Newell's con un gol de Ignacio Malcorra de tiro libre en el complemento.

Regresaba con Daniel, su pareja, por el camino habitual a su casa, cuando fueron atacados por al menos tres personas que estaban en la ochava de Lagos y Montevideo arrojando piedras. Pasadas las 19.30 en la zona no había control policial, pero sí fanáticos leprosos. Una baldosa, como un rayo fatal, dio en la cabeza de Ivana Garcilazo, que cayó pesadamente y murió sobre el asfalto.