Crimen del policía en el Hospital Provincial: "Lo de anoche fue aberrante"

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, Pedro recordó: “Me presenté a las 20.45 en la guardia y, tras hacer el trámite en admisión, me informaron que tenía una espera aproximada de dos horas. Ya eran entre las 21.30 y 21.40, cuando me quedé a un costado y me puse a hablar con una señora”.