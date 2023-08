Balacera en Tablada: pistoleros en moto hirieron a tres personas en Ayacucho y Garibaldi

En cercanías del lugar un joven recibió un disparo en la pierna que obligó a su atención en el Hospital Roque Sáenz Peña. Según las primeras informaciones, el muchacho que se encontraba ocasionalmente en la vía pública cuando comenzaron los disparos no tenía ninguna relación con la pareja tiroteada. No se descarta que la balacera no haya tenido otra intención que amedrentar y que las víctimas hayan sido elegidas al azar.