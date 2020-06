El partido bonaerense de Olavarría volvió a la fase 1 de la cuarentena hasta el 15 del corriente mes inclusive tras confirmarse 21 nuevos casos positivos de coronavirus, anunció el intendente de ese distrito, Ezequiel Galli, quien atribuyó los contagios a la violación del aislamiento obligatorio. Con los últimos infectados, el total de contagiados en la ciudad llegan a 33.

El intendente responsabilizó por esta situación a los vecinos que rompieron la cuarentena y señaló que "la razón es concreta: hubo encuentros familiares, hubo asados, cumpleaños, eventos sociales, y allí se produjeron los contagios".

Galli aseguró que "el equipo de salud pudo confirmar que los contagios se produjeron en esos encuentros sociales que no estaban permitidos. La cuarentena volverá ser lo que fue en un inicio. En otras palabras, debemos volver a empezar".

Galli ordenó retrotraer la situación a los decretos municipales dispuestos entre el 20 y el 21 de marzo. Esto implica el cierre de la totalidad de los establecimientos comerciales e industriales del partido de Olavarría, a excepción de supermercados mayoristas y minoristas y comercios de alimentos y bebidas minoristas de proximidad, farmacias, ferreterías, provisión de garrafas y leña.

https://twitter.com/ezequielgalli/status/1269777428949405696 Debemos cuidarnos más que nunca, por eso desde este lunes y hasta el 15 de junio, habrá una nueva fase en Olavarría. #CuidarteEsCuidarnos

Te contamos cómo va a ser acá pic.twitter.com/j4T5DoGoj6 — Ezequiel Galli (@ezequielgalli) June 7, 2020

También quedan comprendidos en la excepción aquellos vinculados a la industria de la alimentación, su cadena productiva e insumos, de higiene personal y limpieza, de equipamiento médico y medicamentos, vacunas y otros insumos sanitarios, actividades vinculadas a la producción, distribución y comercialización agropecuaria y pesca, servicios de lavandería, postales y de distribución de paquetería y servicios esenciales de vigilancia, limpieza y guardia.

Por su lado, el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, en radio Metro, opinó: "En Olavarría se abrieron demasiado las compuertas. Hoy tenemos 33 casos, no se sabe cuántos más habrá y hubo que cerrar todo. Y así va a ser siempre. Abrir un poco, ver qué pasa, si hay un brote, cerrar, tratar de bloquear ese brote y si volvemos a una fase con menos casos o no tenemos casos durante tanto tiempo volvemos a abrir un poco más. Lamentablemente en todo el mundo es así, no es acá solamente. Hay una visión de la gente que se ha regularizado todo en todo el mundo y no es así”.