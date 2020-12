Ivana Nadal: "Date amor y el Covid-19 no te toca, amigo, te lo prometo"

Sentenció además que el hecho de "no soltar la muerte de alguien" también puede llevar a contraer enfermedades. Al respecto, sostuvo: "Se fue, el cuerpo no existe más, esa persona como vos la conocías no está más y eso no lo podés controlar".

"Hay que aprender a soltar ese tipo de cosas para no atraer enfermedades, como el Covid y miles más", concluyó.

2020-12-28 Ivana Nadal.mp4

>> Leer más: Ivana Nadal dijo que se curó un orzuelo "mandándole amor" y le llovieron memes

Ivana Nadal comparte en Instagram fotos de sus vacaciones, así como videos de sus rutinas de gimnasia y consejos de vida. "Yo nací en una familia que ni mi mamá ni mi papá se tomaron un avión nunca en su vida y acá estoy: conociendo el mundo, porque lo soñé y porque lo construyo todos los días. Así que si realmente soñás eso, en lugar de insultarme, crealo", sentenció en otro video.

Dijo además que "por supuesto que existe" el coronavirus. "Tu sistema inmunológico se pone débil porque no te das amor. Y ahí llega el Covid-19 o cualquier otra enfermedad", dijo, y añadió: "Tratate bien, date amor, hacé lo mismo por el resto. Y el Covid-19 no te toca, amigo. Te lo prometo".