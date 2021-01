"Cada vez se respeta menos el distanciamiento y el uso del cubreboca"

Mannino sostiene que el quiebre en los cuidados de mucha gente se produjo en las fiestas de fin de año. "Hasta ese momento veníamos bien, pero después muchas personas abandonaron los cuidados". Y afirma que de todos modos esta conducta tiene un aspecto entendible. "La gente está agotada del encierro", dice. Y agrega que ese agotamiento produce estrés y baja de las defensas, lo cual paradójicamente expone más a las personas a contagiarse de coronavirus. "Todos queremos salir, ir a tomar café con nuestros amigos, ver a nuestros familiares".

Revela que, pese a la alta exposición en la que trabajan, en Rosario no hubo un número muy elevado de bioquímicos que se hayan contagiado y que por fortuna no se registró ni un solo caso fatal. "Si bien hay un grupo de profesionales que están en la primera línea de combate contra el virus, como los hisopadores y quienes hacen biología molecular, todos tienen incorporadas naturalmente desde la facultad las medidas de prevención para protegerse de cualquier contagio", explica. Y a eso se agrega "el acompañamiento" de las autoridades sanitarias y de sanatorios y hospitales. "De hecho, ya hay muchos bioquímicos que no están en ese primer grupo de riesgo y que nos pidieron vacunarse, eso es muy bueno".

"Como bioquímicos no estamos en contra de las medidas que se estima que tomará el gobierno. Hay que apoyarlas y esperar a ver los resultados", cuenta y pone el foco en la esperanza que dan las vacunas. "Los profesionales de nuestro rubro que están en la primera línea de atención de pacientes con Covid ya están recibiendo su dosis y eso es muy importante para que vayamos construyendo inmunidad", sostiene. Lo mismo cree respecto a la población en general, aunque todavía no haya llegado el momento de vacunar a todos.

Sobre este tema en particular, lamenta las campañas antivacunas, las informaciones falsas y malintencionadas y el modo en que el tema se politizó. "Es penoso que mucha gente diga que no quiere vacunarse porque es una oportunidad histórica para tratar de derrotar a este bichito monstruo que muta y cambia y nos tiene en vilo hace un año", argumenta. Además, recomendó a la gente que busque información científica, que no incurra en prejuicios y que se informe debidamente. De hecho, atribuyó una gran responsabilidad sobre los niveles de desinformación en torno a las vacunas que ya se están aplicando en el mundo a las redes sociales y los medios. "Hay que saber dónde informarse, porque la vacuna es la solución", resumió.