La segunda incorporación de Newell's sorprendió a propios y extraños. Zé Turbo, delantero de 21 años de Guinea-Bisáu, nacionalizado portugués, llegó ayer a Rosario para incorporarse al equipo de Omar De Felippe. "Este es un desafío importante en mi carrera", aseguró el atacante, de 1,88 metro, minutos después de cumplir con la revisión médica de rigor. Justamente su trayectoria es lo que urgió develar desde el mismo momento en que se conoció su arribo al club del Parque. El pase del juvenil pertenece a Inter, de Milan, aunque nunca jugó en la primera. Viene de competir en el último semestre en Sporting Club Olhanense, de la tercera división de Portugal.

Zé Turbo es el apodo de José Correia, que antes de Olhanense pasó por Catania de Italia y Marbella de España, ambos de la tercera división de ambos países, y por Tondela, de la máxima categoría del fútbol lusitano (ver infografía, con los partidos sólo de las ligas nacionales). Por los antecedentes queda en claro que se trata de una apuesta de Newell's, con la expectativa de que explote esas condiciones por las cuales Inter decidió comprarle el pase a Sporting de Lisboa en febrero de 2015.

El centrodelantero zurdo, que también puede jugar como extremo, tiene como representante al portugués Oscar Díaz, el mismo de Luis Leal. En su momento, La Pantera también se sumó a Newell's siendo casi desconocido en el fútbol argentino, aunque tenía mejores pergaminos. Y terminó siendo un futbolista valioso. Zé Turbo tendrá que demostrar que también puede ser útil.

En la web se observa un video de la etapa de Zé Turbo en las juveniles de Inter. Allí se lo ve con buen dominio, gambeteador y que no se pone nervioso para definir. Son imágenes breves que apenas sirven para tener una leve referencia sobre sus condiciones.

El atacante, acompañado por Guillermo López, mano derecha del intermediario Pedro Aldave, quien intervino en esta gestión, estuvo anoche en la secretaría del club para firmar el contrato con Newell's por una temporada (sería sin cargo). "Creemos que el fin de semana vamos a tener novedades", había dicho el jueves el entrenador De Felippe al momento de hablar de las incorporaciones. La llegada del delantero a la Lepra sin dudas que es una novedad.

Zé Turbo estuvo en la primera mitad del año en el Olhanense y disputó 12 partidos de la 2ª división de Portugal (3ª categoría), convirtiendo un gol. No tuvo un rendimiento regular, según los comentarios que llegan desde ese país. En los otros clubes que jugó, no logró convertir. Su pasado reciente no fue óptimo. Newell's apuesta a que se haga realidad ese jugador que prometía en las divisiones juveniles.