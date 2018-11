Un zurdo de 23 años dinámico y con gol que también está en el radar de otros clubes

Picante y atrevido es lo primero que se percibe cuando Jarlan Junior Barrera Escalona está en un campo de juego. El volante de 23 años se está destacando en la Copa Sudamericana. Eso hizo que varios clubes lo tengan en la mira. Incluso se comenta en Colombia que Tigres hará todo lo que esté al alcance para llevárselo, más allá de que el jugador y su representante le dieron la palabra a Central días atrás (ver aparte). El mediocampista tiene buena pegada y gol. Es el combo perfecto para sumarse al equipo del Patón Bauza. Mientras que su currículum marca además que disputó en 2014 el Torneo Esperanzas de Toulon con el Sub 20 cafetero. Luego formó parte del equipo que jugó el Sudamericano Sub 20, disputó ocho partidos y marcó dos goles: uno de penal a la Argentina y otro a Brasil. También fue protagonista en el Mundial Sub 20. Está considerado como uno de los grandes baluartes actuales del fútbol colombiano.