Newell’s obtuvo ayer el campeonato de la cuarta división de AFA, tras superar 1 a 0 a Talleres, en tiempo suplementario con gol de Marcos Meriles, en la cancha de Unión. Y el gran hacedor de la campaña fue Rubén “Petete” Rodríguez, un entrenador que hace más de 15 años dirige en las inferiores rojinegras, que jugó en la primera del Parque, que es papá de Denis y Alexis y que además es el tío de Maximiliano Rodríguez. Un castalepra auténtico que ayer se dio el gran gusto de gritar campeón en el club que es su “segunda casa”.

“Para la familia, Newell’s es nuestra segunda casa. Porque están Maxi y mis hijos Denis y Alexis en primera. Los chicos se han criado en el club y somos leprosos desde la cuna, algo que nos inculcó mi viejo y nos fue llevando uno por uno al club. Hoy estamos retribuyendo todo lo que nos da Newell’s. Y yo estoy trabajando en inferiores. Prácticamente la familia está abocada hace muchísimos años al club. En cada área que nos toca estar damos lo mejor. Este título es el más importante en mi carrera como DT en inferiores”, le confió ayer emocionado Petete a Ovación, tras la consagración de la cuarta de AFA.

El Rodríguez entrenador relató que “en el pitazo final se me vinieron muchas cosas a la cabeza. Yo este año prácticamente no iba a dirigir, pero por algunos movimientos que hubo en inferiores el coordinador Enrique Borrelli me dio la oportunidad de que dirija a la cuarta. Y armé un grupo bárbaro de colaboradores con Augusto Ocampo, Fabián Garfagnoli y los profes Tomás Pierucci y Nacho Heinze”.

En la charla, Petete reiteró su vínculo con Newell’s: “De familia somos terriblemente leprosos desde la cuna y nos criamos acá. Tuve la suerte de jugar en primera. Y ahora hace muchos años que dirijo (más de 15) y esta es mi casa. Es una alegría para todo el pueblo leproso. Es un título especial que logramos. Es un campeonato importantísimo para nosotros, para el club y para Borrelli, que hace un año está al frente de los entrenadores”.

En referencia a la final de ayer ante Talleres, manifestó que “el partido fue muy difícil porque al rival lo conocíamos bien. Lo habíamos enfrentado dos veces de visitante. En el primer torneo le ganamos 1 a 0 y en el segundo fue 0 a 0. Los felicito a ellos porque tienen un gran equipo. Fue muy parejo. Ayer hubo situaciones para los dos. No se abrió el marcador, pero en el suplementario tuvimos la suerte de hacer un cambio y en la primera pelota que tocó Marcos Meriles, después de una gran jugada colectiva (intervinieron Donsanti y Cabrera) nos pusimos en ventaja. Los últimos 15 minutos fueron un sufrimiento y una emoción porque el equipo luchó y peleó hasta que nos pudimos consagrar”.

“Dirigir a la cuarta es muy difícil, por ahí no tenés a todos los chicos en el día a día, porque muchos trabajan en la reserva y se hace medio díficultoso para entrenar. Pero desde principios de año nos fuimos planteando objetivos, que era volver a poner a Newell’s entre los primeros puestos y todo se fue dando a medida que íbamos jugando. Realmente encontramos chicos con muchas ganas y actitud y fuimos partido tras partido. Nos fuimos metiendo ahí arriba. En el primer semestre nos quedamos en la puerta de clasificar (podían jugar chicos 98, 99 y 2000) y después en junio hubo un recambio de jugadores por la edad (99 y 2000) y rearmamos el equipo. Nos encontramos con un grupo de futbolistas extraordinario. Creo que somos justos campeones”, expresó el DT.

En cuanto al objetivo que tiene como DT destacó que “por ser la última categoría antes de la reserva o la primera tratamos de consolidar a los chicos para que lleguen de la mejor manera cuando tengan la máxima exigencia. Y por el buen juego, las ganas y el compromiso de todos los chicos hemos conseguido redondear un gran año con este título. Este campeonato es una gran vidriera para ellos. Estoy orgulloso de conducir el grupo, pero es todo el mérito de los jugadores”.

Además contó que “hace mucho que estoy abocado a los juveniles y estoy muy cómodo en el día a día. Me gusta terminar de formar a los chicos porque no todos llegan a jugar en primera división. Además uno los tiene que preparar porque al que no le toque jugar en Newell’s se le puede dar en otro club. Me gusta este rol en inferiores. Donde me toque estar siempre trataré de aportar mi granito de arena por el bien de Newell’s”.

¿Cómo están las inferiores de Newell’s? “El primer mensaje que nos dio Borrelli cuando se hizo cargo fue que quería que Newell’s sea protagonista de todos los torneos. Empezamos a trabajar a principios de año. Cada cuerpo técnico puso sus ganas y conceptos. La idea fue enseñarles a los chicos a ganar, pero además a competir, a ser protagonistas, a dejar todo en cada partido. Hoy Newell’s vuelve a estar entre los tres o cuatro mejores equipos a nivel juvenil”, concluyó Petete Rodríguez.