Un rompecabezas en el pizarrón rojinegro de De Felippe

"Todos los entrenadores queremos tener al equipo formado lo antes posible, pero en ciertos momentos es imposible. Hoy nos toca esto. Y cuando tengamos los refuerzos tendremos que empezar a jugar y no se van a conocer entre ellos. Es lo que nos toca. Hay que hacerle frente a lo que venga. Los equipos no se arman de un día para el otro, habrá que tener paciencia". Este concepto lo expresó el DT leproso Omar De Felippe la última vez que tomó contacto con los medios de prensa hace ocho días, tras lo que había sido la derrota de Newell's por la mínima diferencia ante Unión en el Coloso, con la consiguiente eliminación de la Copa Santa Fe. Luego se produjo la caída en el amistoso del último sábado (1-2) ante Belgrano en Córdoba, donde el entrenador rojinegro prefirió no hacer declaraciones. Hoy arranca la semana del debut oficial para los del Parque, luego de la larga pretemporada por el parate mundialista. Y se termina el tiempo de las palabras.

De Felippe tendrá que trabajar a destajo para ensamblar contrarreloj al equipo más competitivo posible. Para ello deberá analizar la base que utilizó en los amistosos, definir si podrá contar con los jugadores que tuvieron lesiones y, a la vez, determinar si están en condiciones físicas y futbolísticas de saltar al ruedo los refuerzos que hoy se sumarán en Bella Vista: Mariano Bíttolo, Alfio Oviedo, Iván Piris y Teodoro Paredes. La hora de la verdad será el domingo, a las 17.05, ante Defensores Unidos de Zárate, en Junín, por los 16avos. de final de la Copa Argentina. Y una semana después (el domingo 12 de agosto, a las 16) será el inicio de la Superliga visitando a Vélez. El futuro ya llegó. Es tiempo de jugar por los puntos.

La pretemporada leprosa siempre estuvo signada por la necesidad que planteó De Felippe de sumar refuerzos de experiencia que lleguen con el rótulo de titulares. Es que para el DT rojinegro a los juveniles que hay en el plantel no se les puede dar toda la responsabilidad de madurar de golpe en torneos tan competitivos como la Superliga y la Copa Argentina.

DT consciente de la exigencia

"Mi preocupación es que vivo y veo la realidad que nos toca vivir. Nos hacemos cargo. Quiero empezar el torneo y lo voy a empezar. Después nos van a exigir. Si tenemos herramientas podemos armar algo lindo, si no es más difícil. Tengo que parar un equipo para empezar y ver cómo vienen los nombres que se sumen. Si los refuerzos están para arrancar o si no tendrán que jugar los chicos", avisó De Felippe, sabiendo que su equipo no llegará diez puntos en cuanto al entendimiento de sus piezas para el estreno del domingo ante Defensores Unidos, por Copa Argentina.

De cara al cotejo en Junín hay que ir por partes. El arco está bien cubierto por Nelson Ibáñez. Pero la última línea es un modelo para armar. Porque Fabricio Fontanini es el único que asoma como titular. Hoy le realizarán estudios a Leandro Grimi (jugó de tres ante Belgrano), que tiene una molestia muscular (ver aparte) y habrá que ver si llega. Encima el lateral derecho Facundo Nadalín (esguince de rodilla) está afuera para las primeros compromisos oficiales. En este sentido será decisivo cómo encuentra el DT a los refuerzos que se sumaron a último momento. Aquí están los casos del lateral derecho Iván Piris (restan resolver detalles del vínculo que tiene con Monterrey de México), el zaguero central Teodoro Paredes y el polifuncional zurdo Mariano Bíttolo. Frente al pirata jugaron los juveniles Alan Luque, de cuatro, y Joaquín Varela, en la cueva.

Mientras que en el mediocampo, Joel Amoroso es una fija en la banda derecha y Héctor Fértoli en la izquierda. El volante central es Hernán Bernardello. El doble cinco mixto estaría entre Braian Rivero (anotó un gol ante los celestes) o Jerónimo Cacciabue.

Opciones ofensivas

Y para el armado ofensivo el mediapunta sería Víctor Figueroa. En tanto, hoy se resolverá si ya se suma a los entrenamientos a la par del grupo el portugués Luis Leal, tras superar un esguince de tobillo. Si no llega la Pantera tiene todos los boletos para ser de la partida el flamante refuerzo paraguayo Alfio Oviedo. Y otra opción es que Figueroa retroceda al mediocampo y juegue la dupla extranjera Leal-Oviedo. Frente a Belgrano el nueve fue el pibe Lisandro Cabrera.

Claro que será crucial que lleguen las habilitaciones respectivas de todos los refuerzos para que puedan ser utilizados por el DT.

En este escenario de trabajo de campo, ajuste de piezas y observación exhaustiva de los refuerzos, De Felippe tendrá una semana laboriosa para llegar lo mejor posible al cotejo ante Defensores Unidos.

La competencia oficial golpea la puerta y el entrenador tendrá que hacer un trabajo artesanal desde lo táctico para salir victorioso del cruce por el torneo federal. Claro que la Superliga también está a la vuelta de la esquina.