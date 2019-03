Un Central de emergencia va por la postergada victoria

Referentes. Néstor Ortigoza y Germán Herrera tratarán de guiar a la mayoría de juveniles a un triunfo que Central necesita como el agua. El canalla enfrenta a un Godoy Cruz que no tiene grandes nombres entre los once.

Referentes. Néstor Ortigoza y Germán Herrera tratarán de guiar a la mayoría de juveniles a un triunfo que Central necesita como el agua. El canalla enfrenta a un Godoy Cruz que no tiene grandes nombres entre los once. Gustavo de los Ríos

Paulo Ferrari recién hoy podrá saber bien qué pondrá ante Godoy Cruz. No en vano concentró a 20 jugadores. Es que tiene varios profesionales averiados. Oscar Cabezas, Fabián Rinaudo y Claudio Riaño no están ciento por ciento, pero igual viajaron. Mientras que Leonardo Gil fue preservado al igual que Fernando Zampedri. Claro que se confirmó el grado de las lesiones de Gonzalo Bettini y Jonás Aguire, que se suman a los tocados Matías Caruzzo y Alfonso Parot. Demasiados apellidos merodeando la camilla del cuerpo médico hacen que en el cotejo de esta tarde el canalla no tenga todo su potencial, justo en un partido en el que necesita sumar para oxigenar el promedio de la próxima temporada. Y debutaría el juvenil Rodrigo González, que junto a Cabezas (o Recalde), Facundo Almada y Facundo Rizzi integrarían la última línea. Es un Central de emergencia.

Si Claudio Riaño sale al ruedo desde el inicio, el sistema táctico auriazul será con cuatro volantes y dos delanteros. Pero si el DT decide preservarlo como indica la lógica porque Fernando Zampedri está muy mal del tobillo y se viene el partido copero contra Universidad Católica en Chile, entonces la estrategia cambiará. El canalla iría con un solo punta.

Otro que está mal es Fabián Rinaudo. El volante está concentrado pero no se recuperó luego del enorme despliegue físico que hizo el pasado miércoles por Copa Libertadores con Gremio. Mientras que ante la lesión muscular de Gonzalo Bettini, Nahuel Molina será preservado para jugar en Chile. Por eso el Loncho haría debutar al pibe Rodrigo González (ver aparte).

En consecuencia, todo indica que el canalla saldrá esta tarde con cuatro defensores y cinco volantes. Central plantará un doble cinco conformado por Ojeda y Ortigoza y tres mediocampistas más adelantados: Camacho, Pereyra y Diego Becker. Mientras que arriba estará solamente el Chaqueño Herrera. Será un 4-2-3-1. No es lo que deseaba Ferrari, pero las lesiones y el cansancio de algunos jugadores lo terminan condicionando a la hora del armado del equipo.

En el marco del mal de ausencias, ayer se conoció el parte que entregó el médico auriazul Marcos Diez, que informó que se realizaron estudios a los jugadores Jonás Aguirre y Gonzalo Bettini, quienes finalizaron el partido ante Gremio con molestias físicas. "Jonás Aguirre presenta lesión muscular grado II en isquiotibial izquierdo y Gonzalo Bettini presenta edema muscular en isquiotibial derecho". Por esta razón deberán ingresar a boxes.

Mientras que Zampedri debió ser reemplazado ante Gremio en el segundo tiempo por un esguince de tobillo izquierdo que sufrió en el primer tiempo, en una pelota que fue a disputar con Kannemann. Es el mismo tobillo que lo tiene a maltraer desde el año pasado y que le impidió hacer la pretemporada con normalidad.

En este escenario, el canalla hoy llega diezmado a Mendoza, justo en un momento en el que necesita sumar para oxigenar el promedio. Habrá que ver si Ferrari con la formación de emergencia logra obtener un resultado positivo ante el Godoy Cruz de Lucas Bernardi. Fue bueno el empate copero ante Gremio, pero hoy Central debe comenzar a saldar la deuda interna en un 2019 en el que todavía no ganó.