Tres técnicos en carrera, con estilo ofensivo

Newell's ingresó en un embudo y para detener esta caída al vacío depende en buena medida de la acertada elección del entrenador. A partir de la renuncia de Omar De Felippe, la búsqueda del sucesor se reduce hoy a tres nombres. Son los que cuentan con mayores posibilidades de conducir al equipo a partir de 2019: Eduardo Domínguez, Diego Cocca y Fernando Gamboa, quien a diferencia de los otros tiene club. Hace menos de un mes asumió en Nacional de Asunción de Paraguay. Gamboa está identificado con la Lepra, conoce la idiosincrasia del público rojinegro y ya lo dirigió. A Domínguez y Cocca lo avalan los antecedentes, más allá de los gustos futbolísticos del hincha con uno y otro.





La designación de los últimos entrenadores no dio el resultado esperado. Ni con la elección de Juan Manuel Llop ni con la de De Felippe se continuó el camino de Diego Osella, que llevó a Newell's a ser protagonista de la temporada 2016/2017. La misión del nuevo técnico será elevar un promedio que es cuestión prioritaria.





Domínguez conoce lo que representa hacerse cargo de un equipo en el que la atención está puesta en el promedio. En enero de 2017 se convirtió en el entrenador de Colón a raíz de la ida imprevista de Paolo Montero a Central. El conjunto sabalero no andaba bien y el descenso era una preocupación.





La contratación de Domínguez tuvo buenos resultados. El equipo mejoró notablemente y fue animador de la segunda mitad del torneo 2016/2017. Consiguió siete victorias consecutivas, la mejor racha de Colón en primera. Con los puntos obtenidos, clasificó a la Copa

Sudamericana 2018.





Domínguez convirtió a Colón en un equipo ofensivo. Es el fútbol que también había intentado en su paso por Huracán, donde comenzó su carrera de entrenador en 2015. Su ciclo en el Globito se terminó al cabo de las primeras fechas del torneo 2016/2017, molesto con la dirigencia porque no le habían jerarquizado el plantel.





Esta exigencia de Domínguez es una cuestión a tener en cuenta por la dirigencia de Newell's. Es un técnico que no se conformará con lo que hay, solicitará refuerzos y no aceptará fácilmente que le traigan futbolistas distintos a los que pidió. Las posibilidades de Newell's de traer jugadores estuvieron acotadas en los últimos mercados de pases por la necesidad de ajustarse al presupuesto, que el juez Fabián Bellizia, responsable del fideicomiso, hace cumplir a rajatabla.





Si Domínguez asume en Newell's habrá que tener mucho ingenio para que los posibles jugadores que lleguen para mejorar el nivel del plantel estén dentro de las posibilidades económicas establecidas en el presupuesto. En este tema, la comisión directiva no acertó con los jugadores que se incorporaron en los dos últimos años, más allá de que el entrenador de ocasión sea el que pide quien tiene que venir.





Domínguez tiene ideas ambiciosas y no asumirá en un equipo pensando en el promedio. Puede tenerlo presente, pero jugará con la idea de apuntar alto, no de estar peleando allá abajo. En Colón lo intentó, aunque en los últimos meses no le fue muy bien. La dirigencia le había armado el plantel que quería y el rendimiento fue irregular. En noviembre, Domínguez anunció la renuncia.





Gamboa es otro con chance de conducir los destinos de Newell's. El ex zaguero siempre tuvo ganas de retornar al club del Parque, donde se formó como futbolista, fue campeón y dio sus primeros pasos como técnico. En la actualidad es el entrenador de Nacional de Asunción. Recién lleva cuatro partidos en la entidad guaraní.





Gamboa tiene una propuesta ofensiva, que puso de manifiesto en el equipo que dirigió en Newell's en el Apertura 2008. Ese conjunto fue animador del torneo y finalizó en la quinta posición. Con la asunción de la comisión directiva que presidía Guillermo Lorente, Gamboa les manifestó que no seguía por las diferencias que mantenía con el entonces vicepresidente segundo Eduardo Bermúdez.





Si bien Bermúdez hoy es el presidente rojinegro, el hecho de que no conduzca los destinos futbolísticos del club allana un posible retorno de Gamboa.





El Negro estuvo al frente del equipo de Newell's apenas durante un semestre. Si llegara a sentarse en el banco leproso, se reencontrará con dos futbolistas que formaron parte de aquel plantel de 2008, Hernán Bernardello y Mauro Formica. Otro con el que volvería a verse ya no es futbolista sino director deportivo: Sebastián Peratta.





La carrera del ex técnico rojinegro continuó por Chacarita y Colón, con una efectividad aceptable, y por Independiente Rivadavia, Gimnasia de Jujuy y Rangers de Chile, con menor éxito, además de un breve paso por Agropecuario de Carlos Casares. Hoy se encuentra en Nacional de Paraguay.





La identificación de Gamboa con Newell's le asegura como mínimo que se le tenga más paciencia que a cualquier otro si es que llega a Newell's. Claro que la misma paciencia se acortará si los resultados se suceden y no son los mejores.





Cocca es el restante que integra este terceto de técnicos en la mira de Newell's. Comparte con los otros una propuesta agresiva. En todos los equipo donde estuvo desplegó ese estilo de juego. En la temporada 2013-2014 ascendió a Defensa y Justicia. El entrenador es representado por Cristian Bragarnik, el empresario que provee de futbolistas al Halcón de Varela, entre otros clubes del fútbol argentino.





La llegada a Newell's de Cocca, campeón con Racing en 2014 y destituido en octubre pasado de Xolos de Tijuana, haría posible la incorporación de futbolistas que representa Bragarnik. Habrá que ver cuál es el costo de esa dependencia con el empresario.





La dirigencia rojinegra deberá hablar con Bragarnik para conocer las posibilidades de sumar a Cocca.

Si bien Pablo Lavallén fue uno de los nombres mencionados en Newell's, la carrera por la conducción técnica quedó entre Domínguez, Gamboa y Cocca.

Antecedentes y números para la evaluación de los DT

El Negro Gamboa sabe qué es Newell's, porque jugó en las inferiores, se hizo referente con aquellos equipos campeones de Bielsa y dirigió a la primera división en su primera experiencia hace diez años, en la temporada 2008/2009. Diego Cocca no anduvo por el Parque más que como DT rival, pero tiene experiencia en salvar del descenso a Gimnasia, allá en sus comienzos como entrenador en el 2009/2010. Claro que también salió campeón (con Racing en 2014/15). Y Eduardo Domínguez tiene una experiencia más corta pero con buenas campañas en Huracán y en el reciente paso por Colón. Son los tres directores técnicos con serias chances de asumir en el conjunto rojinegro para el 2019 que se avecina con muchas urgencias.





Los dos que están libres son los que no tienen pasado leproso. Domínguez porque el 10 de noviembre dirigió su último partido en Colón (1-1 de local con Estudiantes) y Cocca el 27 de octubre se presentó por última vez en los mexicanos de Xolos de Tijuana (0-1 de local con la Unam). En cambio Gamboa aún está al frente de Nacional de Paraguay, donde asumió en noviembre y lleva dirigidos 4 partidos: tres empates de arranque y una victoria por 4-2 en su cancha ante 3 de Febrero, el 30 del mes pasado.





El que más dirigió en la primera división del fútbol argentino es Cocca, con 140 partidos repartidos en los pasos por Godoy Cruz, Gimnasia y Racing.





Lo sigue Domínguez con 85 entre el Globo y el sabalero y cierra Gamboa al frente de la Lepra, Chacarita y Colón.





En cambio, el único que dirigió en el último año en el país es Domínguez, porque Cocca dejó Racing a fines de 2017 y Gamboa no lo hace desde 2011.