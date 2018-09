Tiene el once, con Formica adentro

En la semana más difícil desde que está en Newell's, Omar De Felippe se mostró muy confiado en la previa del choque ante Atlético Tucumán. Además de responder con humor a la pregunta sobre el apoyo que le dio el vicepresidente Cristian D'Amico, aseveró ayer durante la conferencia de prensa vespertina en Bella Vista que "tengo el equipo". No lo confirmó, cual es su costumbre, pero dio a entender claramente que Mauro Formica será titular y a la vez sí informó que Leandro Grimi no estará entre los once, por lo que en la posición de marcador central aparece la única duda a esta altura.

"Mauro está cada vez mejor. Lo vemos muy bien. Es un jugador que trajimos para que juegue. Si sigue así, seguramente arrancará. Me gustaría que esté para el comienzo. Hizo todos los entrenamientos bien, está cada vez más suelto. Haremos al revés. Que entre y dure lo que tenga que durar", explicó De Felippe, no dejando lugar a segundas lecturas. El Gato juega.

¿Por quién entra? Es la cuestión. Todas las fichas indican que saldrá Leonel Ferroni del lateral izquierdo, que Mariano Bíttolo bajará del mediocampo a ese sector y que el lugar en la avanzada leprosa lo ocupará Formica. Seguramente no lo hará a la izquierda, lugar al que se correría Víctor Figueroa o tal vez Héctor Fértoli.

La otra duda aparece en la zaga central. Lesionado Teodoro Paredes, ante Godoy Cruz lo reemplazó Juan Sills pero lo más probable es que De Felippe no vuelva a usar esa variante, teniendo en cuenta el error del volante en el primer gol tombino.

La opción de Grimi se cayó. El entrenador rojinegro dijo claramente que no está aún para formar parte del once y por eso Stéfano Callegari aparece con muchas chances. En un segundo lugar podría ubicarse Alan Luque. El probable: Ibáñez; Piris, Fontanini, Callegari y Bíttolo; Rivero y Bernardello; Fértoli, Formica y Figueroa; Leal.