Tevez, tras su salida de Central: "No jugaba con las mismas herramientas"

"La decisión está bien tomada. Uno no es de Rosario, no está en la política, era un juego donde uno no jugaba con las mismas herramientas", apuntó Tevez contra la directiva canalla y algún sector de la oposición.

Además, resaltó que desde su llegada a Central todo fue poco afectivo ya que "fue desprolija por lo de Chapa (Retegui)" y remarcó que esto lo llevó a reorganizar su equipo de trabajo. "Yo me prepare para ser director técnico. Hicimos un proyecto de un selectivo de juveniles y en Central no se pudo hacer", destacó en declaraciones a D-Sports.

El ex delantero de Boca afirmó para continuar dirigiendo ligado al club rosarino debía modificar su trabajo: "No me quiero meter en la política, no estoy en eso, soy entrenador".

"El 'Carlitos' quedo de lado, hoy soy Carlos, tengo una responsabilidad totalmente distinta a cuando era jugador. Siento que en su momento me miraban de reojo", sostuvo.

No obstante se siente muy agradecido con el plantel, con los hinchas y parte de la institución por este semestre a cargo: "Rosario Central me dejó una enseñanza muy grande. No tengo más que palabras de agradecimiento. Ojalá nos volvamos a cruzar".

En cuanto a su futuro como entrenador, manifestó que le encantaría volver al club xeneize: "Dirigir a Boca sería un sueño, obvio".

Pero reconoció que el presente de Boca es muy positivo de la mano de Hugo Ibarra: "El Negro está muy bien en Boca, lo esta haciendo muy bien".

Tevez fue contundente con respecto a si el vicepresidente, Juan Román Riquelme, lo llamaría para dirigir: "No creo que Riquelme me llame para dirigir a Boca. La realidad es que tienen un estilo muy marcado, mantienen una línea y si llama a un entrenador va a llamar a un técnico con mucha más experiencia".

Por ultimo, el Apache remarcó que no hay ninguna comunicación desde Independiente, luego de que Fabián Doman reconociera que escucharía su proyecto deportivo: "No hay nada de cierto de la posibilidad de arribar".