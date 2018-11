Táctica y varios nombres nuevos

Tres partidos sin triunfos. Un punto de nueve posibles fue la serie que terminó con el ciclo de Omar De Felippe y precipitó, según su pensamiento y el de la dirigencia leprosa, su renuncia cuando ellos pensaban seguir en comunidad hasta fin de 2018. Bien o mal, ya está. Hoy es el turno de que los jugadores rojinegros, conducidos interinamente por Héctor Bidoglio, salgan a buscar la victoria como anfitriones de Patronato, un adversario directo en la pelea del promedio.

Y en lo futbolístico el DT meterá mano para elegir a los once. Con variantes tácticas y de nombres propios de acuerdo a sus ideas (algo lógico), también por obligación porque no podrá contar con el capitán Hernán Bernardello por lesión (sinovitis en el tobillo derecho), aunque el volante no venía en gran nivel y se sostenía en el equipo más por experiencia y ascendencia que por juego.

La intención de juego de Bidoglio asoma desde lo táctico y en el inicio del partido con un 4-3-3 (desde lo teórico) diferente al 4-2-3-1 casi fijo del técnico que se acaba de ir. El esquema del DT interino le daba resultados en la reserva rojinegra, con la que marcha en el 2º puesto. Claro que no es lo mismo en primera. Es más, por los nombres que utilizaría hasta parece difícil que sean tres puntas, sino uno definido, otro mediapunta y dos organizadores de juego.

Y en lo táctico tienen mucho que ver los nombres elegidos para ser de la partida. Para reemplazar a Bernardello el técnico priorizó a Braian Rivero como acompañante de Cacciabue. También le dará pista a Víctor Figueroa en lugar de Marcioni, a la vez que ingresará Francisco Fydriszewski por un Leal que se sacó solo por bajo rendimiento.

Con ellos en cancha, el equipo tendrá en la ofensiva cuatro apellidos unidos por sus iniciales y en el desafío de que la Lepra vuelva a la victoria tras tres cotejos: Formica, Fértoli, Fydriszewski y Figueroa.

Y en la defensa también aparecerá una variante lógica con la apuesta por un pibe del club como Stéfano Callegari en lugar del paraguayo Paredes, quien si bien no desentonó en los últimos partidos, tampoco lo había hecho el juvenil cuando salió de entre los once.

En tanto, habrá una novedad entre los suplentes y es la presentación de Juan Manuel Requena, que con sus 19 años (24/1/99, en la localidad cordobesa de Arroyo Cabral) forma parte de la selección argentina Sub 20 y es volante central. También estarán como alternativas Ibáñez, Paredes, Freytes (quedaría afuera), Ferroni, Joaquín Torres, Leal y Alexis Rodríguez.

A las 21.15 el árbitro Andrés Merlos dará inicio al juego y Newell's buscará el triunfo que en el Parque ya los conquistó ante Lanús, Tigre y Argentinos Juniors, todos por 2 a 0.