Sin hinchas leprosos en Mendoza

No pudo ser. Ayer se confirmó que los hinchas de Newell's no podrán viajar a Mendoza para ver el lunes el partido ante Godoy Cruz, por la tercera fecha de la Superliga. Lamentablemente la solicitud de la dirigencia leprosa de poder llevar a su parcialidad a la provincia cuyana no prosperó. Es que el Tomba no quiso afrontar el costo del operativo de seguridad y esto sepultó la iniciativa.

Lamentablemente el público rojinegro no podrá viajar al Malvinas Argentinas para seguir al equipo de Omar De Felippe. Si bien estaba la conformidad del Ministerio de Seguridad mendocino, la traba fue que la presencia del público visitante requería más efectivos, lo que encarecía el operativo de seguridad. Y la dirigencia de Godoy Cruz desestimó hacerse cargo de ese costo extra y así la oportunidad que haya hinchas leprosos en Mendoza quedó trunca.

A modo de ejemplo, el pasado fin de semana, Newell's accedió a que vengan hinchas de Independiente al Coloso y fue el club del Parque el que afrontó el costo del operativo. Claro que también la Lepra se hizo acreedor de las entradas que se vendieron para los hinchas rojos.

Esta vez iba a ocurrir lo mismo, pero el Tomba no quiso asumir el costo del dispositivo de seguridad, lo que truncó la chance del público visitante. Otra vez será. Lamentablemente se jugará sin hinchas de los dos equipos.