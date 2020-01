Sebastián Palacios, buscado

Frank Kudelka desde el inicio del receso planteó el deseo de contar con un jugador que conoce a la perfección para potenciar el ataque. Se trata del punta de Independiente (la mitad del pase es del rojo y la otra de Pachuca de México) Sebastián Palacios, a quien dirigió con éxito en Talleres de Córdoba. Newell's no claudica en la chance de incorporarlo y, a pesar de la complejidad de la gestión, buscará ofertar para comprarle una parte de la ficha al club de Avellaneda.

Palacios ve con buenos ojos jugar en Newell's porque conoce muchísimo al DT rojinegro e incluso expresó: "A Kudelka le debo todo. El me dio la confianza, me dio partidos para que yo demuestre lo que podía dar, me hizo explotar como jugador". Por ello la opción de Palacios sigue latente.

Igualmente hay otros delanteros en la carpeta por los que se está avanzando. La dirigencia trabaja con cautela, porque también se espera cerrar esta semana la venta de Héctor Fértoli a Racing para hacerse de dólares, ya que los rojinegros comparten el pase con San Lorenzo, última camiseta del Rayo.