Se viene la tercera de Sills en la zaga rojinegra

La inoportuna lesión de Teodoro Paredes obliga a Omar De Felippe a buscar variantes. Es la primera baja física en este inicio de la Superliga y ya queda claro el déficit del plantel rojinegro, que no puede reemplazarlo rápidamemente. Una, porque los que vienen de abajo aún no gozan de la confianza plena del entrenador. Otra, porque el que manejaba el técnico en ese puesto aún no está en plenitud luego de también sufrir una dolencia muscular antes del arranque de la competencia. Por eso, todo parece indicar que tiene que improvisar con un volante que hace un largo tiempo que no juega con regularidad de marcador central. Y todos los cañones apuntan a Juan Sills, que tuvo un breve paso por ese puesto en el cierre de la temporada pasada, si bien el entrenador también mencionó ayer como otro candidato al puesto al juvenil Stéfano Callegari.

La baja de Paredes por un desgarro generó un enorme problema. Para De Felippe era prioritario un zaguero y el paraguayo fue el refuerzo que consiguió la dirigencia. Sin el guaraní, renace el inconveniente sobre quién juega en esa posición. En la anterior Superliga, cuando Bruno Bianchi no pudo estar, el juvenil Joaquín Varela apareció como número puesto para reemplazarlo. El catamarqueño alternó buenas y no tanto, pero se hizo notar con dos goles importantes en adicional (triunfo sobre Arsenal en el Coloso y empate en Tucumán ante Atlético). Pero no colmó las expectativas del técnico y, necesidades de ingresos mediante, emigró a préstamo a Godoy Cruz, justo el rival leproso del lunes, aunque no estará en el campo de juego.

La otra opción juvenil, la de Callegari, tampoco por ahora colma la expectativa de De Felippe. Lo probó durante los amistosos de pretemporada, fue titular en la ida con Unión, en los cuartos de la Copa Santa Fe. Y volvió a estar desde el inicio en los 16avos. de Copa Argentina contra Defensores Unidos de Zárate (3-0), en este último caso debido a que Leandro Grimi no pudo estar por desgarro. En todos esos encuentros integró la zaga central con Fontanini. Su chance se mantiene porque ayer el DT lo mencionó, pero no sería alternativa. De hecho, en el último encuentro de la Superliga frente a Independiente, no fue al banco y jugó en la reserva.

De Felippe también cuenta desde esta semana con Leandro Grimi, que retomó los entrenamientos normales luego del desgarro en el amistoso ante Belgrano, en Córdoba, el 28 de julio. "Está mucho mejor. Hoy (ayer) hizo un poco de fútbol. Estamos tratando de llevarlo de la mejor manera", manifestó el técnico. Esto no indica que sea de la partida como segundo marcador central y Fontanini se ubique de primer central, tal cual fue la dupla en el amistoso ante Patronato y en la derrota ante Unión en el Coloso por Copa Santa Fe. El DT dijo que el ex Racing no estará en la lista de concentrados. A partir del tiempo de inactividad de Paredes, de cuatro semanas, quizás cuente con esa posibilidad más adelante.

Por eso, la chance de que Sills vuelva al primer equipo, pero como zaguero, aparece con más fuerza. El experimentado jugador, que en Olimpo era marcador central con mayor regularidad pero que en el Parque fue habitualmente volante, dos veces acompañó a Fontanini en el fondo leproso. En realidad, por un partido y medio nomás.

En la última fecha de la Superliga pasada, en La Plata, luego de que Gimnasia marcara el primero al final del primer tiempo, De Felippe sacó a Varela, entró Alexis Rodríguez y Sills bajó junto a Fontanini. No mejoró Newell's y el Lobo marcó el segundo cerca del epílogo. Y la calificación de Ovación fue 4.

Cuatro días después, Newell's superó 2 a 0 a Deportivo Rincón de Rincón del Sauce, por la Copa Argentina, y la dupla de zagueros fue como en ese segundo tiempo: Sills-Fontanini. Casi no tuvieron trabajo y el volante devenido marcador central recibió un 5 de calificación.

Sills contó en julio pasado que sobre el final del primer semestre del año terminó jugando con "una molestia, una inflamación en el tendón de Aquiles" que influyó en su nivel. "El último partido (con Deportivo Rincón, por Copa Argentina, en mayo pasado) no tendría que haberlo jugado. Pero lo hice por las ganas de estar siempre", contó.

Es la misma dolencia que lo perjudicó para realizar la pretemporada con normalidad, aparte de los días que no entrenó con sus compañeros porque no se llegaba a un arreglo para que continúe en el club. De Felippe había planteado que una de las prioridades para la conformación del plantel era que Sills continúe en la Lepra. Es la importancia que tiene el futbolista para el DT.

Sills apareció así de manera sorpresiva el día del debut en la Superliga frente a Vélez (0-2) en Liniers, en la mitad de cancha. No se lo esperaba, considerando que no había jugado durante la pretemporada y los inconvenientes en su preparación. En la cancha quedó en evidencia de manera notoria.

"Tanto Callegari como Juani (Sills) están para suplantar a Paredes. Los vimos bien a los dos", manifestó ayer De Felippe. Pese al planteo de que ninguno saca ventaja, Sills es el favorito, entre otras cuestiones por experiencia, para marcar a un delantero complicado como el Morro García.

Por lo tanto, más allá de que los partidos mencionados fueron los dos únicos intentos de De Felippe con Sills en la zaga, todo parece indicar que se viene el tercero en Mendoza.

Los once que irían desde el inicio en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza son: Nelson Ibáñez; Iván Piris, Juan Sills, Fabricio Fontanini y Leonel Ferroni; Braian Rivero y Hernán Bernardello; Joaquín Torres, Víctor Figueroa y Héctor Fértoli; Luis Leal.