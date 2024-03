Russo: "Lo importante era pasar y hay cosas para seguir mejorando"

Miguel Ángel Russo dijo que le fastidió el hecho de que pudieron "liquidar el partido en el primer tiempo" y no lo hicieron. No se fue satisfecho.

Con rostro de satisfacción por haber dejado a Douglas Haig en el camino, el técnico Miguel Ángel Russo se refirió al triunfo en la cancha de Unión. “El partido fue difícil. Tuvimos 30 minutos muy buenos, después aflojamos, nos costó el gol de Douglas, nos costó levantarnos, son esas cosas que no me gustan. El nivel del arranque del primer tiempo fue muy bueno, podríamos haber anotado dos o tres goles y no tendríamos que estar sufriendo de esta manera. Abrimos el marcador rápidamente, después perdimos la pelota, nos dejamos estar, ellos levantaron y lograron empatarnos. El segundo tiempo nos costó. Me queda la sensación de no mantener el nivel”, aseveró el entrenador canalla.