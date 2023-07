Rival de Central sin DT: Diego Osella dejó de ser el entrenador de Chaco For Ever

El ex técnico de Newell's renunció a su cargo en el albinegro, que este miércoles jugará en Córdoba ante el canalla por la Copa Argentina

Diego Osella dejó de ser el entrenador de Chaco For Ever, rival que se medirá con Central el miércoles por la Copa Argentina. Así lo confirmó el propio club chaqueño en las últimas horas en sus redes sociales y tras la dura derrota que sufrió el equipo frente a Atlanta.

Este domingo, Chaco For Ever fue goleado por 4 a 0 en Villa Crespo, resultado que motivó a que el ex entrenador de Newell's acordara con la dirigencia de la entidad chaqueña dar un paso al costado a pocas horas de la presentación por Copa Argentina ante Central.