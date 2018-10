Reserva: hoy visita al pincha en City Bell

Newell's jugará con Estudiantes al menos en reserva. El conjunto que dirige Héctor Bidoglio enfrentará al pincha en el predio albirrojo de City Bell esta tarde a las 15.

El equipo del Parque tendrá entre los titulares a jugadores que pasaron por la primera, Facundo Nadalín, quien había viajado con el plantel al partido frustrado del sábado, y Leonel Ferroni.

En el caso de Ferroni, la intención es que tenga ritmo de competencia, considerando que siempre va al banco de primera y no juega.

El mediocampista Lisandro Alzugaray, una de las incorporaciones para esta temporada, será titular.

La formación rojinegra será con: Nicolás Temperini; Facundo Nadalín, Alan Luque, Juan Pablo Freytes y Leonel Ferroni; Lisandro Alzugaray, Juan Requena y Jerónimo Cacciabue; Julián Marcioni, Alexis Rodríguez y Carlos Rotondi.

En el banco estarán Barlasina, Manenti, Bedouret, Nicolás Castro, Cisneros, Enzo Cabrera y Francisco González.

Newell's tiene 13 puntos, a 6 de San Lorenzo, que ya jugó y además tiene un partido más disputado que la lepra. Estudiantes suma 10.





Tres juveniles en la selección Sub 15

Desde hoy y hasta el miércoles, los futbolistas rojinegros Julián Aquino, Federico Sosa y Misael Jaime entrenarán con la preselección argentina Sub 15 en el predio que tiene la AFA en Ezeiza. No es la primera vez que estos juveniles de Newell's son citados a practicar con el combinado Sub 15.