Regresa Amoroso y habrá más cambios en la Lepra

"Serán dos o tres los cambios, básicamente el equipo será el mismo", afirmó De Felippe sin entrar en detalles del armado del once titular para el cotejo de mañana por los 8º de final de la Copa Argentina frente a Atlético Tucumán, a las 13.15 en cancha de Temperley.

Era lógico que el técnico confirmara variantes tras la caída por 2-1 del lunes a noche ante el mismo rival que tendrá enfrente. Por algunos flojos rendimientos, porque tiene un protagonista que puede regresar a la competencia y porque tal vez crea que deba darle descanso a alguno. Lo que extraña es algunos nombres que trascendieron, ya que las prácticas no puede verse y el propio DT se resiste a no confirmar nada hasta el momento del partido. Eso sí, bajó a dos del viaje que también habían quedado afuera de consideración en el último partido: el paraguayo Alfio Oviedo y el defensor Leandro Grimi. ¿Más? Sí, no viajó Rodolfo Rotondi (lo hizo ingresar el lunes, a los 62' por Fértoli) y además de Joel Amoroso (seguro será de la partida por el sector derecho de la línea media) sumó al juvenil defensor Alan Luque, quien puede desempeñarse en dos puestos.

En el caso de Luque, puede actuar tanto de primer marcador central (¿en lugar de Callegari?) como de lateral derecho, posición en la que viene jugando en división reserva. Y teniendo en cuenta que el experimentado Iván Piris llegó y empezó a jugar sin estar al ciento por ciento, y eso se notó en los partidos, no sería extraño que el pibe tenga una chance de ser el lateral derecho.

Otra variante que se "maneja" es el regreso de Juan Ignacio Sills al mediocampo, para acompañar a Bernardello (hoy juega por la experiencia más que por su nivel), y el que saldría es Braian Rivero, más allá de que en los últimos partidos fue uno de los pocos con claridad ofensiva, más allá de algunas distracciones en la marca. Y el regreso de Sills sorprende porque De Felippe lo había reemplazado tras el debut ante Vélez en Liniers, dejándolo afuera del cotejo con Independiente, ubicándolo de marcador central en Mendoza ante la ausencia del paraguayo Teodoro Paredes, y como lo hizo "responsable" de la derrota con Godoy Cruz, lo sentó en el banco ante los tucumanos.

Y hay posibilidad de otros dos cambios, pero son un caso para analizar aparte: las posibles salidas de Nelson Ibáñez y Héctor Fértoli.

Posibles once: Ibáñez o Aguerre; Piris o Luque, Callegari, Fontanini y Bíttolo; Amoroso, Sills o Rivero, Bernardello y Figueroa o Fértoli; Formica y Leal. También viajaron ayer para concentrar y entrenar hoy a la mañana en el predio de Boca, en Casa Amarilla: Ferroni, Cacciabue, Torres y Lisandro Cabrera.