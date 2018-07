Refuerzos, ante jóvenes que aún no convencen

Omar De Felippe está lejos de conformarse. Insiste que son necesarias entre "cinco o seis" incorporaciones. Sutil para las declaraciones, dejó en evidencia que no lo convence el plantel con el que cuenta. Entiende que a varios de los juveniles que fueron incursionando en la primera les falta para ser titulares. "Si pretendemos que algunos de estos chicos jueguen, hay que marcar una diferencia y tiene que ver con el control de la pelota, perfil de recepción y un montón de cuestiones", planteó el entrenador después de la victoria de Newell's sobre Central Córdoba por la Copa Santa Fe.

A un mes del inicio de la pretemporada, el entrenador considera que es prioritario que se sumen jugadores. El puesto de zaguero le parece prioritario pese a la llegada de Leandro Grimi, a quien no descarta que juegue de marcador izquierdo. Persiste en la búsqueda de un volante mixto, un marcador derecho y un delantero. A Zé Turbo, o Junior José Correia, como se encargó de resaltar que es el verdadero nombre del portugués, no lo considera como la opción al atacante que pidió, sino que se trata de una "apuesta" del club.

Si se hace un breve repaso de las posiciones que quiere reforzar, los juveniles que jugaron últimamente en esos lugares son una alternativa secundaria para el entrenador. Stéfano Callegari, Joaquín Varela, Facundo Nadalín, Leonel Ferroni y Alexis Rodríguez hoy son los que corren en desventaja. No necesariamente implica que no vayan a jugar, o hasta ser titulares en la competencia oficial. Pero por ahora no son la preferencia principal del entrenador. En esta lista se incluye a Braian Rivero. Si bien el DT sostiene que tiene condiciones, el hecho de que no termine de afirmarse le juega en contra.

El domingo no fue la primera vez que el técnico expresó que esperaba de los jóvenes otra clase de respuesta. Admitió que sus gestos de fastidio durante el partido frente a Central Córdoba fueron consecuencia de la "imprecisión".

"Si pretendemos que algunos de estos chicos jueguen en primera hay que marcar una diferencia y tiene que ver con el control de la pelota, perfil de recepción y un montón de cuestiones. La primera división requiere otra precisión y velocidad, se juega otro nivel. Eso es lo que buscamos", manifestó disconforme.

Palabras similares utilizó habitualmente al referirse a los más jóvenes. Espera que muestren mejores cualidades. Y como no lo consigue, solicita jugadores con trayectoria para mejorar el equipo y de paso apuntalar a los juveniles.

En la conferencia de prensa del domingo en el Coloso habló de la cantidad de incorporaciones que considera que se necesitan. "Para mi gusto, entre cinco y seis. Lo antes posible", subrayó.

No descarta a los jóvenes. Procura que cada uno mejore y desarrolle sus aptitudes. Pero no lo terminan de satisfacer como para ponerlos de titular. Entre todos ellos, uno a los que mejor valora es Jerónimo Cacciabue. Lo destaca porque es ordenado y sabe ubicarse para acompañar. El volante cumplió el domingo siendo participativo y trasladando con criterio la pelota en el medio.

El extremo Julián Marcioni y el volante izquierdo Carlos Rotondi son otros que el técnico analiza y que probablemente vayan a tener minutos en primera. Pero no para estar ya de titulares.

De Felippe expone la urgencia de reforzarse y la dirigencia tiene que hacer malabares para contratar, con recursos económicos estrechos y por el momento sin ninguna venta. Esta es la realidad.