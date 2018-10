Preocupa el doble cinco por la floja tarea de Sills y Bernardello

No hace pie. Juan Ignacio Sills no consigue hacerse fuerte en la obstrucción.

"Es una realidad que el doble cinco no juega como me gustaría", manifestó De Felippe un rato después de la caída de Newell's frente a Colón. Más allá de lo que manifestó, la tarea de los mediocampistas centrales Juan Ignacio Sills y Hernán Bernardello es preocupante, no sólo por lo realizado en Santa Fe. Con los dos en cancha, el equipo no se hace fuerte en el medio, pese a que son dos recuperadores. Para el entrenador, el problema no es una cuestión de nombres. Aseguró que cuando jugó Braian Rivero por alguno de los dos, también se perdía. Pero ante esta clase de respuestas de los intérpretes, nunca buscó modificar el dibujo de los dos volantes centrales, excepto en la primera fecha o durante el segundo tiempo de algunos encuentros.

La derrota contra Atlético Tucumán en el Coloso por la 4ª fecha de la Superliga fue el detonante para que el entrenador modificara el tándem del medio que acostumbraba presentar: Bernardello y Rivero. El juvenil, nexo del medio y la defensa, salió del equipo para el enfrentamiento ante el mismo Decano, por la Copa Argentina. El entrenador le había dado varios partidos para que sea una pieza clave en el traslado y nunca se asentó. Con su salida, ingresó un futbolista de características opuestas: Sills.

El ex Olimpo pasó a ocuparse de la obstrucción y Bernardello a cumplir la tarea de Rivero. No hubo caso. Tampoco se mejoró. Los rivales habitualmente encontraron la manera de ganarles las espaldas.

A Sills le está costando robar en el medio. A Bernardello lo mismo. Encima el capitán tiene que asumir un rol para el cual no aparece capacitado, que es la distribución. Su nivel mejoró en las ocasiones en que De Felippe rompió el doble cinco y quedó encargado sólo de la recuperación.

Las veces que el DT modificó el esquema fue durante los segundos tiempos. Apenas en un partido, con Vélez en el debut, cambió el dibujo del medio, jugando con Sills, Bernardello y Rivero. Con ese trío también fracasó.

"No tiene que ver el problema de Newell's con el doble cinco, porque cuando jugó Rivero con Sills o Bernardello también perdimos. No es un problema de nombres. Pasa por la cabeza", dijo el técnico. Pero si no logra cambiar la cabeza, deberá apelar a otro recurso si es que no quiere que el medio sea una vía libre para el rival.





