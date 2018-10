Piensa en rojinegro. El ex defensor habló una vez más sobre sus deseos leprosos.

El nombre Newell's volvió a salir de la boca de Mauricio Pochettino. Una vez más. "Algún día me gustaría dirigir a Newell's, el club que me vio nacer", repitió el ex defensor leproso y hoy entrenador de Tottenham (Inglaterra). Sin dudas que dentro de su proyección a futuro está la idea de regresar al Parque para redondear su carrera como conductor y ponerse el buzo de DT de la Lepra, que está dentro de una de las materias pendiente. La otra es "ser seleccionador argentino. Son dos de los sueños que tengo, como llegar con Tottenham lo más alto posible. Siempre ganar. Esa es la filosofía".

El nombre de Pochettino está en la élite del fútbol mundial. Y si su sueño es dirigir a Newell's sólo debe tomar la determinación, porque las puertas de la entidad sin dudas que se abrirán ampliamente sin importar la dirigencia que esté al mando. Sólo tiene que decidirlo. Aunque, claro está, hace pocos años que está en la conducción y seguramente hasta ahora no tocó su techo. Cuando lo haga y recorra algunos de los clubes más importantes del mundo y/o alguna selección ahí tal vez tome la iniciativa de regresar y dirigir a Ñuls. Sin importar la cuestión económica, que hoy está demás decirlo es inviable.

El DT, uno de los apuntados por la AFA para reemplazar a Jorge Sampaoli, declaró que también sueña con "algún día ser seleccionador argentino". AFA tomará la determinación sobre el nuevo entrenador en diciembre y por ahora los candidatos son el propio Pochettino, Gerardo Martino y, un escalón por detrás, Lionel Scaloni.

El Tata primero debe resolver si renueva contrato con Atlanta United el contrato que culmina en diciembre y, en caso de decidir no continuar, esa situación podría acercarlo a Argentina, aunque también lo pretende México. En tanto, la continuidad de Scaloni dependerá de cómo le vaya en los próximos amistosos y también de la situación de los otros aspirantes al puesto.





La reserva jugó y venció al Pincha

La reserva leprosa venció ayer en City Bell a Estudiantes por 2 a 1, con goles de Rotondi y Cacciabue. El equipo conducido por Héctor Bidoglio formó con: Temperini; González, Luque, Freytes y Ferroni; Cacciabue, Requena y Alzugaray (Enzo Cabrera); Marcioni (Manenti), Alexis Rodríguez (Cisneros) y Rotondi.