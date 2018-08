Peratta regresó al club del Parque

La comisión directiva leprosa designó ayer a Sebastián Peratta como nuevo director deportivo del fútbol de Newell's. "Este cargo tiene un alcance amplio y de mucha responsabilidad, ya que coordina el desarrollo de las actividades y decisiones que se toman en el fútbol de nuestra institución", aclaró el club a través de su página oficial.

El ex guardameta campeón en el Newell's de Gerardo Martino en 2013 siempre mantuvo contacto con las anteriores dirigencias y ayer estaba feliz por haber vuelto al club en el que tuvo un gran paso en su carrera deportiva. Su misión será la de ayudar a coordinar el fútbol desde las inferiores hasta la primera división. También ser un nexo entre la dirigencia y el plantel profesional, siendo una especie de filtro deportivo entre las partes.

Lo que está claro es que Peratta no será un coordinador de inferiores, ni un mánager. Desde hace ocho meses está trabajando con la dirigencia en este proyecto, que contó con la participación activa y el aval de Martín Mackey, que por cuestiones personales renunció la semana pasada a su cargo de director del fútbol amateur. Por ello Peratta no llega para suplantar a Mackey. Además el Flaco no es director técnico, ni estuvo vinculado a la representación de jugadores. Tras dejar el fútbol se capacitó en gestión deportiva.

Mañana Peratta seguramente estará observando el partido de Newell's ante Vélez, en lo que será el estreno leproso en la Superliga. Y el martes será presentado formalmente en su cargo y ofrecerá una conferencia de prensa.