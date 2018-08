Peratta: "El fútbol es el club entero y pensaré 24 horas en eso"

Peratta

Su retorno se había confirmado hace algunas semanas y ayer fue la presentación formal del rol que ocupará el ex arquero rojinegro. "Me fui hace cinco años y ahora me encontré con un montón de gente con la que compartí los mejores momentos y también los peores, lo cual nos hizo más fuertes", destacó ayer el Flaco. Dejó en claro que no ocupará el cargo que dejó vacante el renunciante Martín Mackey. Su tarea será conectar el fútbol amateur con el profesional, lo cual incluye desde el complejo de fútbol infantil Malvinas hasta la primera división.

"No voy a ser el coordinador de inferiores porque el club tomó la decisión de seguir adelante con la gente que se capacitó para llevar adelante el proyecto que venía realizando Martín (Mackey)", señaló el Flaco, para aclarar que su función "tampoco será la de mánager". Sí reconoció que se puede "generar una estructura para la cual después pueda surgir un mánager".

Para Peratta "el fútbol es el club entero y está bueno que alguien piense 24 horas en eso", ya que "es muy difícil que eso lo pueda hacer el que se encarga de todas las otras ocupaciones administrativas del club", haciendo alusión al trabajo de la comisión directiva.

El ex arquero leproso contó que su llegada a la institución "se viene gestando hace unos ocho meses". Además, valoró la predisposición mostrada por toda la dirigencia rojinegra: "Me sorprendió y me puso contento que la gente del arco opositor me llamó y se puso a disposición. Espero poder ayudar separando la política del deporte y sacar adelante al club".

Además, el ex guardameta señaló que "hay que ayudar a Malvinas. Cada área tiene sus intereses y todas son partes del club. Una persona que se ocupe de eso 24 horas ayuda a optimizar esas áreas en beneficio del club".

En referencia a lo que fue el último mercado de pases leproso, indicó que "el club tuvo un muy buen mercado de pases. Dentro de las posibilidades que tenemos soy optimista y hay que darle tiempo. Me fui satisfecho el viernes (del partido ante Independiente)".

"Siempre estuve ligado con el club. Es volver a un lugar donde viví los mejores años de mi vida. Espero poder estar a la altura", concluyó.

Así, el Flaco Peratta ya puso manos a la obra.