Peratta criticó desde Twitter y después cerró la cuenta

El director deportivo de Newell's Sebastián Peratta criticó por Twitter al cuerpo arbitral. Un rato después, eliminó la cuenta.

"Me tienen las pelotas llenas los árbitros, el VAR y la reconcha de su madre... después te piden que no hables y no los expongas... me tienen harto", escribió.

"Lo bueno es que esta semana no se van a tener que fumar declaraciones", señaló en otro y tras cartón recalcó: "Y que nadie les va a dibujar la camiseta".

Y después la emprendió contra la cantidad de jueces, que a pesar de ser cada vez más se siguen equivocando como antes. "Eran 3... Después pusieron 4... Ahora a veces son 5... Tienen VAR. Y siguen haciendo lo que se les canta el culo con la famosa interpretación...".

"Primero té la ponen y dps te la empatan.. conclusión: dirigió mal para los dos. Mentira. Es más viejo que el fútbol", agregó en otro tuit.

Por último, Peratta aceptó que el juez Trucco -de mal arbitraje- se pudo haber equivocado y que no vio la "camiseteada" a Oviedo. Pero agrega que "la mano si la vio, porque hasta hizo el gesto".

Y enseguida se preguntó: "Cómo la misma jugada que puede clasificarte a la final de la Libertadores que no es penal acá?" disparó, en clara alusión al penal que le dieron el último martes a River ante Gremio, en Brasil, en el final del partido y que le valió la clasificación a la final de la Libertadores. Un fallo que llevó a que el equipo brasileño hiciera una presentación formal, que ayer fue desestimada por la Conmebol.

"Y no me digas que no hay VAR porque la vio, ni lo necesitó para verla. No es la primera vez que perdemos y nadie dijo nada... Erramos y no le echamos la culpa a nadie. Pero esto no me lo banco", expresó el exarquero rojinegro.