Néstor Ortigoza se fue de Central, pero sigue haciendo ruido en Arroyito. El volante, que salió campeón de la Copa Argentina con el equipo del Patón Bauza, hizo una una revelación explosiva: aseguró que un importante dirigente del club auriazul le pidió que el equipo fuera “para atrás”.

“Me golpearon la puerta de la habitación y me dijeron que no ganáramos”, contó Ortigoza en una entrevista con Clarín, y añadió: “Un dirigente me dijo que no había que ganar porque todos nos jugábamos muchas cosas. Y era el ancho de espadas el que vino, no me vino a hablar un cuatro de copas”.

“Me parece que te equivocaste conmigo. O te tengo que pegar o te das media vuelta y te vas...", contó que le dijo al directivo, y agregó: “Y ahí bajó un cambio. Me dijo: ‘No, vos me entendiste mal’. Yo entendí perfecto lo quería, pero no soy así. Y yo ya era Ortigoza, yo ya había salido campeón de la Libertadores, ya había jugado el Mundial, había salido campeón de la Copa Argentina…”

cocca.jpg Diego Cocca fue duramente criticado por el exvolante Néstor Ortigoza.

“Salí de hablar con el dirigente y junté a mis compañeros y les dije: ‘Pasó esto, esto y esto’. Jugamos y metí un gol de penal. Después perdimos 2-1 y se armó un quilombo bárbaro”, contó Ortigoza, quien, además, disparó munición contra el director técnico de Central, Digo Cocca. “Es un falso, un mentiroso, una mala persona”, aseguró.

“No es un mal técnico, eh, es una mala persona”, insistió Ortigoza, y agregó: “Cocca y su preparador físico, Javier Bustos, son dos malas personas. Y con eso no hay vueltas. Vos podés dejar en el banco a un jugador, tener tu estilo de juego, lo que quieras, pero ellos son malas personas”.

Y fue más allá: “Un día de invierno, pero invierno mal, estábamos entrenándonos en Arroyo Seco y me toca hacer una conferencia de prensa. Al equipo le iba mal y nos estaban matando de todos lados. Estoy yendo a la sala de conferencia y veo al profesor Bustos agarrar el bidón de café, esos azules grandotes, que iba a poner para los periodistas. Lo abrió y le empezó a tirar agua fría: “Para que aprendan, estos”, dijo. Eso no se hace, papá. Y se lo dije”.