Opciones hay, pero Torres es una fija

Joel Amoroso volvió a Newell's y de entrada nomás De Felippe lo mandó de titular a correr por la banda. Más allá de que siempre la crítica apunta a su falta de final de jugada, a que sus buenas proyecciones no terminan en buenas asistencias (aunque ante Independiente le dio un pase perfecto a Figueroa, para que el Negro le diera otro mejor a Fértoli y definiera), es titular en este equipo que busca consolidar el técnico. Sin embargo, su imprudencia cuando fue a buscar mal la pelota, con los dos pies en el aire, ante Guillermo Burdisso, le costó la roja directa y la suspensión de dos fechas. Ante ese cuadro de situación, la otra variante obligada sería el ingreso de Joaquín Torres.

La opción Torres cobra fuerza porque si bien perdió terreno para ser considerado titular, siempre fue alternativa y generalmente entró desempeñándose por ese sector de la cancha. De hecho, cuando Juan Manuel Llop lo rescató, lo hacía jugar ahí. Por eso parece lo más lógico que De Felippe se incline por él, aunque como acostumbra, lo definirá seguramente el mismo lunes. "Es probable lo de Joaquín", dijo ayer el entrenador.

Hasta el torneo pasado, el neuquino fue el habitual titular. A partir del regreso de Amoroso, cedido a préstamo a Belgrano, fue relegado al banco.

Otra opción es el juvenil Jerónimo Cacciabue. En el primer partido de cuartos de Copa Santa Fe ante Unión, jugó en la posición que deja Amoroso y no cumplió las expectativas, al punto que fue reemplazado por el mismo Torres. "Justo ese partido no dio lo que esperábamos nosotros, pero es una posibilidad", sostuvo el entrenador, aunque no parece que vaya a confirmarlo entre los once. Menos aún el juvenil Julián Marcioni, a quien llevó a entrenar con la primera, pero por el momento corre desde atrás.

Otra posibilidad es que Mariano Bíttolo pueda entrar por izquierda y Fértoli se corra a la derecha, pero el refuerzo que marcó un gol en Copa Argentina ante Defensores Unidos, aún no está al ciento por ciento, debido que no cumplió completa la pretetemporada. "Lo de Mariano lo analizamos teniendo en cuenta que cuando entró lo hizo bien en el partido de Copa Argentina (ante Defensores Unidos, con un gol)", señaló De Felippe, quien igual lo pensaría llevar nuevamente al banco y no hacerlo jugar desde el comienzo.

¿Y Mauro Formica?

Quizás sea la gran ilusión que se acople al mediocampo junto a Fértoli y Figueroa, pero no para ser titular aún, como aclaró ayer De Felippe.

"Todavía no está para jugar desde el inicio. Esto ya lo hablamos con él. Es un jugador con mucha experiencia, inteligente y necesitamos que en este momento vaya agarrando el ritmo que necesita su juego y tratar de que no caiga en una lesión, porque eso atrasaría todo", declaró el entrenador rojinegro.

Por eso, parece que no habría sorpresas y Torres volvería a tener una gran chance. Si juega, le tocará medirse con un lateral izquierdo con proyección: Fabrizio Angileri.