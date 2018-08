"Ojalá empiece a aparecer el equipo"

De Felippe coincidió ayer, durante la conferencia de prensa, que Godoy Cruz es uno de los rivales más incómodos. El Tomba lleva cinco triunfos seguidos en Mendoza por el torneo local y un total de 12 victorias en 13 presentaciones (1 derrota) en esa condición. La Lepra, en cambio, acumula 11 caídas fuera del Coloso y un triunfo (con 2 empates). "Ojalá que sea el partido en el que empiece a aparecer el equipo de visitante", dijo el DT.

"Es un rival que hizo un torneo anterior bárbaro y que tiene una localía fuertísima. Habrá que estar muy atentos. Es un equipo que muerde en todos lados, en una cancha amplia donde a veces es muy difícil presionar. Pero voy con mucha confianza. Veo que los pibes están levantando", dijo.

"Ojalá que sea el partido en el que empiece a aparecer el equipo de visitante y traigamos un resultado importante. Lo necesitamos. Pienso que lo merecemos por el trabajo que están haciendo los pibes y por lo que se entregan todos los días", añadió.

De Felippe planteó las cuestiones a mejorar, comparando la producción de la primera fecha en Liniers. "La idea es ser más agresivo y tener otra predisposición para el juego. Con Vélez fuimos demasiado verticales, con pelotazos frontales. Así en ningún momento pudimos preocupar al rival, excepto dos o tres jugadas que tuvo Joel (Amoroso). El sistema que usemos no me preocupa, sino que tratemos de jugar y que no seamos tan verticales y dividamos la pelota", dijo.

El entrenador aseguró que "trataron de trabajar" la concentración, para que no les hagan goles tan rápido, tal cual sucedió en las dos primeras fecha de la Superliga. "En los trabajos de pelota parada hay muchas cuestiones que tratamos de hacer hincapié", agregó el DT, si bien contra Independiente no se cometieron los errores que sí le costaron por esa vía los tantos de Vélez en el debut.

Precisó sobre la falla de Newell's en la primera conquista del rojo y no apuntó al error de Iván Piris en el inicio de la jugada sino a una falencia colectiva que no es novedad. "Estamos tratando de no quedar tan expuestos, sobre todo en las pelotas perdidas. El otro día, con Independiente, que es un equipo vertical, que te sale con mucha precisión y velocidad, así vino el gol. Fue de una pelota en la que quedamos mal parados, nos salieron muy rápido y nos lastimaron", subrayó.

De Felippe dijo que para que Newell's no quede mal parado es fundamental "no perderla en cierto sector de la cancha, con el equipo lanzado, porque al rival le quedan espacios".

"Nos han hecho muchos goles de esta manera, esperándonos, y cuando nos equivocamos nos salen rápido de contra. Así no nos dan tiempo al retroceso. No es que el retroceso se hace lento", dijo.