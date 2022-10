“Sinceramente estoy muy contento. Sea por los resultados del fin de semana como también por el andar en pista. Si bien era un trazado nuevo para mí y me costó adaptarme, lo cierto es que pude hacer una buena tarea rápido. Eso me permitió salir segundo y sumar buenos puntos para la lucha por el campeonato ”, sostuvo Novillo tras arribar de Brasil.

La labor de Bruno sigue en alza. En agosto logró el primer triunfo internacional en Brasil en la Yamalube Blu Cru Cup. Mientras que en la fecha realizada en septiembre estuvo muy cerquita de bañarse en champán debido a que salió cuarto en las dos carreras realizadas en Campo Grande, en la región central del Mato Grosso del Sur.

novi2.jpg Novillo: "Estoy muy contento. Sea por los resultados del fin de semana como también por el andar en pista".

Su presente no es fruto de la casualidad. Acelera por un sueño. “Corrí otra doble fecha del latinoamericano, en Curvelo y nos volvimos felices. Hay que seguir por esta senda para seguir creciendo”, confesó con humildad el rosarino. Cabe destacar que Novillo participa desde esta temporada en la categoría monomarca Yamaha R3 merced a la propuesta de la firma japonesa en nuestro país.

Otro dato es que el certamen se corre de manera íntegra en territorio brasileño y todas las motos las provee Yamaha (son de 300cc). De hecho, las 50 bestias de dos ruedas se dividen en dos grupos y se sortean a los pilotos antes de cada cita debido a que están preparadas por la marca de los diapasones.

“Siempre agradezco a Yamaha, que me brinda la posibilidad de correr en esta importante competencia. También a MGbikes y, por supuesto, a toda mi familia que me apoya para que yo pueda correr, viajar y representar no solo a Rosario sino además a mi país en el torneo latinoamericano”, deslizó el raider con orgullo.

novi3.jpg Novillo en el podio de Curvelo tras haber logrado un gran segundo puesto.

Novillo afirmó con optimismo que “queda una doble fecha más. Será la última de la temporada. Está programada para fines de noviembre, en Goiania. Estoy segundo en el certamen con 111 puntos (el líder es brasileño Bruno Riveiro con 125). Veremos qué sucederá”, cerró con marcada ilusión y como anhelando por dentro dar el batacazo en pos de coronar el año obteniendo la corona.