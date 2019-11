Durante la pretemporada contaste que alguna vez le preguntaste a Cocca “¿cuándo vamos a agarrar Central?”. Cuando Diego se puso plazo después de Estudiantes, ¿te pasó algo emocionalmente?

No lo veía justo porque dentro de nuestro trabajo, que puede ser bueno, malo o criticable, nosotros le dedicamos 12 horas por día a Central acá físicamente y otro tanto en nuestras casas. Entonces lo que me planteé es que no veía justo que nos tuviéramos que ir, por la profesionalización que habíamos logrado. Entiendo todo porque hace 27 años que trabajo en esto y sé cuáles son las reglas del fútbol, pero sí sentí que este equipo venía en crecimiento permanente. Por ahí no lo reflejaba el resultado, pero el equipo crecía. Veía que habíamos planificado demasiado y que teníamos muchas horas de vuelo acá adentro y me dolía que eso pasara.

¿Todo ese trabajo ya está consolidado?

Creemos que todavía nos falta, pero hace varios meses que intentamos consolidar este trabajo porque llegamos en medio de una situación difícil y no podés dar vuelta la torta de un día para el otro. Si todo el trabajo físico, técnico, médico, de nutrición, de imágenes es de primera te pone triste que la valoración la haga una pelota que entra o no. Sobre todo porque este es un lugar donde yo quiero estar.