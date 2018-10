Sonriente, optimista, relajado. Así estaba ayer por la tarde Omar De Felippe en la rueda de prensa que ofreció en Bella Vista. "No me voy a ir si pierdo el clásico. No estoy pensando en irme porque directamente me voy ahora. Lo único que le digo a la gente es que esté tranquila. Estamos enfocados en poder ganar el lunes y si Dios quiere el jueves también en el clásico", aseguró el DT rojinegro. "Me gustaría ganar todos los partidos, pero esto es fútbol. Cuando pierdo me caliento, es la realidad. Esto lo vivo a full, me gusta mucho. Quiero que mi equipo sea protagonista y empecemos a ganar y de a poco con trabajo lo vamos a lograr", dijo, en la antesala del cotejo del lunes ante Argentinos por la Superliga, pero ya palpitando de lleno el gran derby del jueves por Copa Argentina. De Felippe enfrentó los micrófonos y habló de todo.





En la cancha de Quilmes tras la derrota con Estudiantes la sensación de todos tras escucharte fue que si perdías el clásico te ibas. Esas fueron tus palabras. Ahora decís que te quedás más allá del resultado.

Es que siempre la pregunta es la misma. Me dicen que está estipulado que el DT que pierde el clásico se va. Entonces si está estipulado dije que me tendré que ir. Es eso nada más. Si lo estipuló el periodismo bárbaro. Yo estoy planificando el lunes con Argentinos, el jueves el clásico y el domingo frente a Racing. De lo contrario no hubiera hecho nada. Tranquilo. Ya habrá tiempo para hablar de todo. Esto es un juego. Y quizá después de Estudiantes necesitábamos que nos presten atención y lo conseguimos. Y si me van a sancionar por decir la verdad (aludió a la mala organización de fútbol argentino y el flojo nivel arbitral) bárbaro, encantado.





¿Alguien de tu cuerpo técnico contactó con el Brujo Manuel?

Si me hace ganar seguramente lo voy a ir a buscar (risas). Pero nadie me asegura que pueda ganar. Hoy a los 56 años que tengo lo que asegura ganar es que los pibes que tenemos entrenen, se sientan los mejores del mundo y que cuando vamos a la cancha lo demuestren. Después no hay otra cosa. Hay un montón de cuestiones del azar que las entiendo y respeto a cada uno con sus creencias, pero hoy yo trabajo con los jugadores que para que estén bien de la cabeza y confiados. Si después si alguien me quiere ayudar es bienvenido.





Bauza descartó a Ruben para el clásico, ¿cambia la planificación tuya para ese encuentro?

Veremos el día del partido.





Es un partido que se puede definir por penales, ¿ensayan de una manera especial?

En caso de penales ojalá que le peguemos muy bien y que nuestro arquero tenga una tarde excepcional. Todo se define el día del partido. Los clásicos son partidos aparte y hay que ver cómo estás en ese momento. Siempre que hay chances de penales se ensaya en las prácticas. Tenemos personalidad para agarrar la pelota y patear. Sin gente atrás, el arco se hace más grande.





¿Estás pendiente de la designación del árbitro del clásico?

Creo que todos son buenos. Claro que se pueden equivocar. Ojalá que al clásico lo resuelvan los jugadores dentro de la cancha y que el árbitro pase desapercibido, como debe ser siempre. Sí me calenté con la expulsión a Rivero frente a Estudiantes.





¿Cómo viviste los partidos que jugaste a puertas cerradas?

Son muy feos estos partidos. La motivación no faltará por el valor del partido, pero a veces es difícil enfocarse en el juego cuando en realidad este es un encuentro que todos esperamos disfrutarlo con gente. El mundo del fútbol lo ha querido disfrutar con gente. No son lindos porque se escucha todo lo que pasa en la cancha. Todo futbolista se prepara para jugar con gente. Se extrañan los hinchas visitantes. Siempre sin violencia, está claro.





Es posible que si viajan el martes a Buenos Aires no haya tiempo para el banderazo, que es un ritual histórico en el club.

Ya lo tuvimos nosotros (la semana pasada hubo una visita de hinchas al entrenamiento).





¿Qué concepto tenés de Bauza y cómo puede desarrollarse el partido?

Es un gran entrenador. Lo apoyé cuando fue a la selección. Era el momento indicado para que vaya. Tiene un trayectoria importantísima. En cuanto al clásico será un partido aparte y que se resume al día. Hay que prepararse al ciento por ciento. Enfocarse al máximo. Será atípico que no haya gente. Eso puede influir en algún jugador para bien o para mal. Así que esperemos estar enchufados el jueves, pero antes hay que sacar adelante el partido ante Argentinos que para nosotros también es importantísimo.