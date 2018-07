"No me gustó la imprecisión del equipo", resumió Omar De Felippe en conferencia de prensa con respecto a la actuación de sus dirigidos ante Central Córdoba.

Si bien la lepra avanzó de fase, estuvo lejos de florearse ante un rival de una divisional menor y el entrenador fue autocrítico: "No me gustó la imprecisión del equipo. Si pretendemos que alguno de estos chicos jueguen en primera hay que marcar una diferencia".

"Principalmente tiene que ver con la recepción y el control de la pelota. Sabíamos cómo iba a ser el partido y teníamos que estar firmes en el control. La primera división requiere otra precisión y velocidad, se juega a otro nivel. Es lo que buscamos", dijo.

"Sabíamos que iba a ser un partido cerrado, que iba a ser difícil entrar. En el segundo tiempo nos tranquilizamos y aprovechamos las bandas, que es lo que les pedí a los jugadores desde el inicio. Fue un partido duro, de mucho control, pero de poca profundidad. Nos sirve para ir poniéndonos bien y para ver jugadores que no juegan de manera seguida en la primera. Lo importante era ganar y se consiguió", agregó.

"Tenemos que adaptar las formas a cada partido. Por momentos jugamos con un doble cinco, con cuatro delanteros, depende de los momentos. En el entretiempo hablamos que teníamos que explotar las bandas y después lo pudimos hacer", explicó.

De Felippe reiteró un pedido que hizo la semana pasada y que tiene que ver con las incorporaciones. Leandro Grimi fue el primero en llegar y recientemente se sumó Zé Turbo. "Necesitamos entre cinco y seis refuerzos, y lo antes posible", lanzó el DT.

Con Zé Turbo se confunde

Cuando a De Felippe se le preguntó por la última incorporación, el DT manifestó: "No me digan Zé Turbo porque no sé si es un auto de carrera. Se llama Junior José Correia". Y agregó: "Le falta desde lo físico".