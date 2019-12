No fallar la puntería en la elección del nueve rojinegro

El número nueve es uno de los puestos donde más difícil es reforzarse. Los goleadores no abundan y los mejores emigran pronto. La atención de Newell’s está puesta en incorporar un atacante, después de que no se consolidaran los dos que llegaran para ese posición a mitad de año, Lucas Albertengo y Rodrigo Salinas. Mejor resultado les dio al club otros que se sumaron en el último mercado de pases y son titulares inamovibles en otros sectores de la cancha: Cristian Lema, Santiago Gentiletti y Julián Fernández. Esta semana pasó sin novedades sobre posibles caras nuevas. Tampoco se esperaba que se concretara nada durante estos días. Lo que se descartó desde el club es que tengan alguna posibilidad de quedarse en el plantel los delanteros Francisco Fydriszewski, Lisandro Cabrera y Daniel Opazo, quienes retornan al club.

La irregularidad de Albertengo y Salinas llevó a Kudelka a meter indistintamente a uno y otro de titular en el puesto de centrodelantero durante la Superliga. También probó juntos a Albertengo de extremo derecho y Salinas de nueve. No hubo caso. Ninguno se afirmó. Es la razón por la que se busca un delantero. Esto no implica que no vayan a seguir teniendo posibilidades más allá de que si es que llegue otro.

No se tendrá en cuenta, pese a la necesidad, a atacantes que regresan al club. La idea es volver a cederlos a préstamo. Son los casos de Fydriszewski, Lisandro Cabrera y Opazo.

Fydriszewski trabajó en la última pretemporada con Kudelka y llegó a jugar de titular en el primer partido de la Superliga, frente a Central Córdoba de Santiago del Estero. Pasó a préstamo a Antofagasta de Chile. No tuvo muchos minutos de juego y el club trasandino no hizo uso de la opción de compra.

Cabrera es el centrodelantero de 21 años que jugó cinco partidos con la primera de Newell’s y había sido prestado a Gimnasia y Esgrima de Mendoza. Participó de pocos encuentros y rescindió el contrato que lo vinculaba hasta junio de 2020.

En tanto Opazo, incorporado a la lepra para la temporada 2017/2018, regresó de Cipolletti de Río Negro. El futbolista tiene contrato con Newell’s hasta junio de 2020.

La búsqueda de un nueve es una tarea donde no hay que errarle. En los últimas temporadas no se encontró al adecuado. Luis Leal, que no es un clásico centrodelantero, es el que mejor rindió, más allá de los altibajos. El resto de los que fueron llegando no encajaron: Mauro Matos, Mauro Guevgeozian y Alfio Oviedo, por mencionar a los que tuvieron más posibilidades.

Es oficial la asunción de Hernández en la reserva

Sólo faltaba la confirmación oficial, que se hizo ayer: Federico Hernández es el nuevo entrenador de la reserva de Newell’s. El DT iniciará su tarea el 3 de enero, el mismo día que comenzará la pretemporada de la primera división. El club del Parque informó que el sucesor de Aldo Duscher fue seleccionado por el coordinador general Enrique Borrelli. Es indudable que tuvo peso el hecho de que Hernández fue ayudante de campo de Kudelko en Instituto y Unión.