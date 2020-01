"No es mal técnico es mala persona"

Las preguntas y las respuestas de Néstor Ortigoza en la entrevista con el diario Clarín, en relación a su "enojo con Diego Cocca".

¿Por qué te fuiste de Central? ¿Qué pasó con Diego Cocca?

Cocca es un mentiroso y una mala persona. No es un mal técnico. Es una mala persona, ponelo por favor. Cocca y su preparador físico, Javier Bustos, son dos malas personas. Y con eso no hay vueltas. Vos podés dejar en el banco a un jugador, tener tu estilo de juego, lo que quieras, pero ellos son malas personas.

Está claro que los problemas no fueron futbolísticos.

Te cuento una que no sabe nadie: un día de invierno, pero invierno mal, estábamos entrenándonos en Arroyo Seco y me toca hacer una conferencia de prensa. Al equipo le iba mal y nos estaban matando de todos lados. Estoy yendo a la sala de conferencia y veo al profesor Bustos agarrar el bidón de café, esos azules grandotes, que iba a poner para los periodistas (Nota de Ovación: quienes estuvieron confirmaron que el café estaba frío). Lo abrió y le empezó a tirar agua fría: «Para que aprendan, estos», dijo. Eso no se hace, papá. Y se lo dije.

Y también le pegó al DT cuando le preguntaron por los modernos drones y GPS que se utilizan para controlar a los jugadores: "El drone todavía no se sabe usar. Y más cuando te toca gente como Cocca o como su profe. O el aparatito de velocidad ese que te ponen. Pierden un partido y vienen a mostrarte lo que corriste. ¡Y si todos los partidos no se juegan con la misma intensidad, hermano! A veces corrés más y otras menos. Y cuando perdés te marcan el tiempo".