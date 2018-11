No debe fallar en laelección del entrenador

No existe chance de error en la elección del nuevo entrenador de Newell's. Juan Manuel Llop y Omar De Felippe no fueron los indicados para que el equipo mantuviese un funcionamiento adecuado. Con ellos en el banco el equipo se fue hundiendo en la tabla del promedio. El flojo desempeño futbolístico del último año y medio reinstaló el tema del descenso, dejado momentáneamente de lado luego de la campaña del conjunto dirigido por Diego Osella. Allí se había llegado cerca del 1,400 de promedio que tanto pretendía el presidente Eduardo Bermúdez. El coeficiente actual bajó a 1,257, lo que es un riesgo en un futuro no tan lejano, incluido el actual torneo 2018/2019.

Ni bien esta dirigencia ganó las elecciones, acertó con la ratificación de Osella en el cargo. El entrenador armó un equipo rendidor, con el desnivel que le daban jugadores de la talla de Ignacio Scocco, Maxi Rodríguez y Mauro Formica. Animador del torneo 2017/2018, se cayó en el último tramo de la temporada por desavenencias y hasta algunas discusiones que se hicieron públicas, de Bermúdez con los principales jugadores y el entrenador. La imposibilidad de retenerlos por una cuestión económica dejó a Newell's sin Nacho y el Gato. La Fiera se fue, enojado con el presidente Bermúdez.

A la conducción técnica llegó un referente histórico del club, el Chocho Llop. Con su arribo se anunció que era el momento de los pibes formados en el club.

No hubo caso. Los juveniles fueron poco usados y cuando jugaron tampoco se afirmaron. Las incorporaciones, Guevgeozian, Bruno Bianchi, Brian Sarmiento, Nery Leyes, Nelson Ibáñez y Daniel Opazo, tampoco dieron resultado, la excepción fue Luis Leal.

Newell's tuvo varios sinsabores y Llop se fue al cabo de 4 victorias, otros tantos empates y 8 derrotas en la Superliga, además de una caída en la Copa Argentina.

De Felippe lo reemplazó en marzo de 2018. La evaluación del técnico sobre su ciclo apenas declaró el pasado domingo ante la prensa que se iba fue contundente. "Siento que estamos en la misma situación que cuando comenzó el ciclo", señaló.

La performance tuvo similitud con la del período de Llop. De visitante no ganó nunca y por amplia mayoría fueron traspiés.

En un principio puso a varios juveniles, pero no llegaron a encajar en el funcionamiento que pretendía. Entonces, con el inicio de la temporada 2018/2019, incorporó a futbolistas con más trayectoria para que sean la base del equipo. Se sumaron Alan Aguerre, Iván Piris, Teodoro Paredes, Alfio Oviedo y Mariano Bíttolo. Unos más y otros menos, ninguno fue descollante.

La cosa siguió igual y las frustraciones fueron varias. Una de las principales, la eliminación de la Copa Argentina a manos de Central. En ese momento se tocó fondo y si el entrenador siguió fue porque todavía quedaban algunas fechas antes del receso de la Superliga y se mantenía una mínima expectativa de que el equipo reaccione.

Nada de eso sucedió. La pésima actuación en la derrota con Aldosivi adelantó el final de De Felippe como técnico, con 3 victorias, 3 empates y 7 derrotas en la presente Superliga.

El entrenador se alejó dejando a Newell's con un promedio de 1,257. Está a 13 puntos de Belgrano, el cuarto peor promedio y que por ahora está descendiendo. Si hoy terminase el torneo, Newell's comenzaría el próximo con el segundo peor promedio. El nuevo DT ya sabrá cuál es la urgencia.