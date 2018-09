El presente le sonríe. Bruno Bianchi acaba de obtener la clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores con Atlético Tucumán. Si bien el Decano no cuenta con margen para desatender el promedio en la Superliga, el protagonismo internacional que alcanzó lo hace vivir un momento especial. Hoy visitará a Newell's por el torneo local y el defensor sostuvo que el conjunto tucumano tendrá que "acomodarse a la intensidad" que propone la Lepra cuando se presenta en el Coloso.

El marcador central de 29 años, hincha leproso, estuvo a préstamo en el Parque en 2017-2018. Compartió el plantel rojinegro con José San Román (no concentró para hoy) y Nery Leyes, hoy también Atlético Tucumán. Los tres ex leprosos se insertaron en el esquema rendidor de Ricardo Zielinski, algo que no consiguieron en Newell's. "No es que cambiamos la mentalidad o la forma de trabajar", explicó sobre ese contraste Bianchi, quien no descartó que un cúmulo de situaciones, entre ellos los problemas que atravesaba el club del Parque, incidieron para no afirmarse en la Lepra.

¿Cuánto influye la clasificación en la Copa en el estado de ánimo del plantel para encarar el partido con Newell's?

La verdad es que después de todo lo que vivimos es difícil meterse de nuevo en un partido de la Superliga. Pero por suerte tenemos un plantel amplio. Los que venían jugando muy seguido pueden descansar y otros chicos en condiciones de jugar lo harán ahora. Lo mejor que hay en el club es esa competencia sana entre los futbolistas.

Más allá de que les pueda costar meterse en la Superliga, el hecho de conseguir objetivos como el de la Copa debe fortalecerlos individual y colectivamente.

Sí, te fortalece. Pero este es un grupo de jugadores con experiencia, con la cabeza centrada, que sabe lo importante que es la Superliga para el club. Es que tenemos que sumar puntos para acomodarnos en el promedio. También es un partido importante porque si ganamos nos vamos a poner cerca de los equipos de arriba. Haciendo una buena campaña te podés acomodar y olvidar del promedio.

Les toca ahora Newell's y posiblemente lo enfrenten nuevamente en unos días por la Copa Argentina. ¿Hay diferencias entre un encuentro y otro?

Nosotros afrontamos con la misma seriedad todos los torneos que nos tocan. Son los objetivos que se puso el club. Cada competencia que jugamos la hacemos con el mismo compromiso.

Cuando varios de ustedes jugaron en Newell's les tocó atravesar un momento futbolístico complicado. Hoy en Atlético Tucumán viven una realidad diferente. ¿Es una revancha personal?

No sé si llamarlo revancha. Siempre tuve las cosas claras. A pesar de que no estuvimos en uno de los mejores momentos de Newell's, sabíamos que se trata de un club muy importante, en el que es muy lindo jugar. Hoy seguimos en Atlético Tucumán con la misma mentalidad y trabajo de siempre. No es que cambiamos la mentalidad o la forma de trabajar de cuando estuvimos en Newell's. Todos los que jugamos allá siempre nos brindamos al máximo. A veces las cosas te salen y otras no. Cada situación es diferente, compleja, y no pasa sólo por lo que hace uno.

Durante la revancha contra Atlético Nacional por la Libertadores, Atlético Tucumán tenía en la cancha casi un 30 por ciento del equipo que puso Newell's alguna vez en la Superliga pasada, San Román, Leyes y vos. Siendo que ese equipo nunca despegó, ¿lo ocurrido en la Copa refuerza la idea de que un conjunto depende principalmente del rendimiento grupal?, ¿y demuestra que es complejo insertarse en un club con una realidad compleja?

Es un poco de todo. Cuando fuimos a Newell's sabíamos que es un club que ha pasado muchas turbulencias. No conozco muy bien lo que está sucediendo ahora. Creo que se están acomodando y por lo que vi se merece estar más arriba.

Tenías el deseo de venir a Newell's y no se dio. Después llegaste a préstamo a mediados de 2017. ¿Cómo evaluás ese paso?

Fue un paso positivo en mi carrera. El primer semestre fue muy bueno, me sentí muy bien. En el segundo semestre me pasaron cosas personales. Hubo diferentes motivos que hicieron que mi cabeza se desviara un poco. Pero siempre tuve las ganas de hacer las cosas bien.

¿Cómo imaginás el partido en el Coloso ante un equipo que habitualmente crece de local?

Newell's tiene un gran cuerpo técnico, trabaja muy bien, y la intensidad de juego es otra cuando juega de local. Habrá que acomodarse a la intensidad que ellos proponen. Sabemos que saldrán a buscar el partido como sea porque lo necesitan. Y nosotros tendremos que hacer el trabajo que venimos haciendo.

¿Cuáles son las virtudes que hacen de Atlético Tucumán un equipo reconocido?

No nos creemos más de lo que somos. Somos un equipo con mucho sacrificio, maduro y tenemos las cosas claras. Sabemos que sin sacrificio no logramos nada. Cada uno entiende que debe sacrificarse en el puesto que le toca jugar. Si le gusta o no la función que cumple sabe que tiene que hacerlo por el equipo e ir acomodándose a lo que se necesita. Este es un equipo muy humilde, que necesita del sacrificio de todos para lograr objetivos.