No alcanza para tapar la carencia

El punto en la realidad leprosa es escaso. No alcanza para las necesidades de un equipo que transita por caminos sinuosos. Sí es cierto que el equipo mostró una imagen diferente, con mayor actitud, compromiso y creó diversas situaciones, algo que le costaba horrores. Claro, no tuvo puntería como para lograr un triunfo que despeje los nubarrones que mantienen en alerta a los leprosos. Si se tiene en cuenta el rendimiento dejó un halo de satisfacción, pero cuando se recurre a los números abstractos la preocupación permanece inalterable. Newell's sigue sin ganar de visitante y de 15 unidades posibles sólo sumó 2. Muy pocos para la carencia que afrontan los de De Felippe. Si hasta el propio DT hizo eje en la realidad, donde apenas alcanzó el 14 por ciento de los puntos disputados. Una cosecha escasa teniendo en cuenta que debe sumar para no sufrir con el fantasma del descenso.

