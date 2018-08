Ninguno de los nuevos en el inicio de la temporada leprosa

Las gestiones de la comisión directiva de Newell's para incorporar futbolistas se fueron dilatando en el tiempo y recién se concretaron sobre el final de la pretemporada. La mayoría de los refuerzos no tuvo margen para ponerse en condiciones físicas y futbolísticas. Se le suma a alguna lesión imprevista. Con este panorama, el entrenador Omar De Felippe prepara el equipo para el enfrentamiento de mañana contra Defensores Unidos de Zárate por la Copa Argentina con jugadores que ya estaban en el club, incluido los juveniles que provienen del semillero rojinegro. Ninguno de los seis que llegaron al club en las últimas semanas será titular mañana en la cancha de Sarmiento de Junín, a menos de siete días del debut en la Superliga frente a Vélez en el estadio Amalfitani. Lo que se espera es que el atacante Alfio Oviedo vaya al banco.

La formación para mañana será parecida a la que hace una semana disputó el amistoso contra Belgrano en Córdoba. Las únicas variantes serán obligadas. Joaquín Varela se fue a Godoy Cruz y entonces lo reemplazará Facundo Callegari. En tanto, Leandro Grimi tuvo una lesión muscular y lo sustituirá Leonel Ferroni.

De Felippe no tiene otra alternativa que Callegari en el puesto de zaguero. Es que si bien el primer marcador central Teodoro Paredes estaba en plena competencia en Paraguay y se encuentra habilitado por la AFA, recién entrena con Newell's desde el lunes. Es demasiado pronto para que ingrese de titular y, en el mejor de los casos, irá al banco.

Grimi fue el primero de los refuerzos que se sumó al plantel y una lesión muscular grado 1 en el bíceps femoral derecho sufrida contra Belgrano lo dejó afuera. Recién pasó la primera semana de un total de tres que necesita para recuperarse. La lesión del defensor privó a De Felippe de contar para esta apertura de la competencia oficial con una de las incorporaciones.

El reemplazante de Grimi no podrá ser mañana Mariano Bíttolo, pese a que también fue habilitado por la AFA, como Paredes. Lleva algunos meses sin jugar desde que lo hizo con Albacete, de la segunda división española, y aún tiene que entrar en ritmo. Lo mismo que los futbolistas paraguayos, practica con sus nuevos compañeros apenas desde el lunes pasado. Es muy poco tiempo.

De Felippe tiene que armar un equipo con lo que cuenta, prescindiendo de los nuevos. El caso emblemático es lo que sucede con el marcador derecho. Sin Facundo Nadalín, que se recupera de un esguince de rodilla derecha, el entrenador recurrirá al juvenil Alan Luque, que todavía no debutó en la primera y cuya posición natural es la de zaguero.

Iván Piris es el refuerzo que pidió el DT para el lateral derecho, pero por el momento no es opción. Hace tres meses que no tiene actividad oficial, al margen de que la habilitación aún no está y recién se conseguirá la próxima semana.

Otro problema para la presentación de mañana es con el centrodelantero. El juvenil Lisandro Cabrera seguirá ocupando la posición de Luis Leal, más allá de que el portugués intensifica los trabajos en los últimos días después del esguince de tobillo que tuvo en el amistoso contra Liverpool de Montevideo. Es obvio que si hubiese llegado antes, De Felippe hubiera mandado a la cancha desde el inicio a Alfio Oviedo, quien venía jugando en Cerro Porteño hasta días antes de viajar a Rosario y fue habilitado por la AFA. Pero como hace pocos días practica con la Lepra, el DT lo llevará al banco.

De Felippe tampoco tendrá a Zé Turbo, todavía no habilitado, aunque en su caso se trata de una apuesta y no una prioridad.

Si no se incluye a Joel Amoroso como cara nueva es porque jugó la anterior temporada en la Lepra, durante un breve lapso en el último semestre de 2017. De todos modos, De Felippe lo considera un refuerzo y lo valora tanto que siempre lo incluye de titular.

Con las complicaciones de las incorporaciones, De Felippe delinea la siguiente formación con poco margen de maniobra: Nelson Ibáñez; Alan Luque, Facundo Callegari, Fabricio Fontanini y Leonel Ferroni; Braian Rivero y Hernán Bernardello; Joel Amoroso, Víctor Figueroa y Héctor Fértoli; Joel Amoroso.