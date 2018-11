La clasificación de Central a las semifinales de la Copa Argentina tiene explicaciones sencillas. La primera es que tomó poco riesgo en el primer tiempo y aprovechó sus oportunidades en el segundo. Entre otros méritos, el equipo de Edgardo Bauza consiguió en la primera etapa que Newell's pese a haber jugado mejor en ese tramo del partido, no generara mucho riesgo en el arco de Ledesma.



Después, en el segundo, aparecieron los méritos propios, por sobre todas las cosas su gran facilidad para explotar la pelota parada que termina en el gol de Germán Herrera en un corner. Naturalmente, ese tanto hizo que la historia del partido comenzara a modificarse. Y la sensación es que Newell's sintió mucho ese golpe. Siempre es feo recibir un gol en contra, y con más razón en un clásico, pero el equipo rojinegro pareció quedar muy tocado con el tanto del chaqueño y no tuvo reacción. Después vino el error de Bíttolo, la gran jugada de Camacho y el gol de Zampedri que pareció sellar el resultado. Así son las cosas a veces en el fútbol: a veces los jugadores que están haciendo un partido casi inexistente terminan decorando el resultado, como le pasó al ex Atlético Tucumán en Sarandí.



Después las expulsiones dejaron en inferioridad a Newell's. Parecía que a partir del 2 a 0 no ya no pasaría nada, pero Central otra vez se encargó, involuntariamente, de ayudar a Newells a generar alguna situación de zozobra para los canallas. Una de ellas terminó en el gol postrero de Joaquín Torres. Pelota parada y mucho pizarrón. Esos fueron los principales argumentos de Central para imponerse a las ganas de Newell's, sacarlo de la Copa Argentina, pasar a la fase siguiente y situarse una vez más en semifinales de este certamen, que ya lo tiene como un habitual animador.

