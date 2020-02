Newell's vuelve al Coloso dos meses después del último partido de local, con la prioridad de hallar el camino del triunfo para disminuir la atención puesta en el promedio. Recibe a San Lorenzo, otro que busca asentarse

A dos meses del último partido en el Coloso, Newell's vuelve a jugar en su cancha. Es el regreso a un ámbito en donde obtuvo las mayores satisfacciones en esta Superliga. Si hasta acá se mantiene alejado con un leve margen de la zona del descenso, en la que arrancó inmerso en la temporada, es por lo conseguido en el Parque en una buena medida. Esta noche de reencuentro con sus hinchas es también la del desafío de reencontrarse con la victoria. Es el resultado que persigue para aumentar el promedio y el mismo inquiete lo menos posible durante lo que resta jugar. El obstáculo a superar es San Lorenzo, un conjunto que todavía no encontró regularidad, aunque alcanzó mayor equilibrio desde la asunción de Diego Monarriz a la conducción técnica.

El desafío de Newell's es permanente porque no cuenta con margen para relajarse ni un poco. Consecuencia de que sumó la mitad de los puntos disputados. La campaña no le da aire para distraerse. Con este panorama, el encuentro frente a San Lorenzo adquiere importancia, aunque comparable a cualquiera de las otras presentaciones. La conquista de los tres puntos es vital para el objetivo perseguido desde el inicio, y por qué no ampliarlo a una meta más ambiciosa, como es la clasificación a una copa internacional.

Una cosa trae la otra. Si Newell's consigue mejores resultados, el descenso será apenas un sensación desagradable que dejará de estar presente todo el tiempo y la mirada estará puesta en los puestos de clasificación a las copas. Los altibajos fecha tras fecha conspiraron para que eso no suceda. Frank Kudelka no terminó de encontrar un funcionamiento parejo y el empate con Arsenal en el reinicio de la Superliga no dio señales de que se hayan corregido las debilidades que arrastraba el equipo, más allá del intenso calor que conspiró con el rendimiento. Es real que tampoco es posible ser contundente en el análisis considerando que la competencia recién se larga y hay que entrar en ritmo.

Si la mirada se detiene en los aspectos positivos del equipo, la principal virtud de la lepra es que juega con ambición, sin resignarse a ser un simple actor de reparto. Esta postura lo llevó a ser uno de los conjuntos con mayor cantidad de goles del torneo. Allí radica una de sus grandes fortalezas. En los momentos en que asume el protagonismo, preocupa a cualquiera. El tema es la conquista de la pelota. Sin ella es vulnerable.

El Coloso es un reducto en donde Newell's se desempeña mejor que afuera y en el que utiliza con mayor comodidad el dominio que tanto le gusta, ejerciéndolo en mayor proporción que el de los rivales de ocasión. Es por ese motivo que, hoy ante San Lorenzo y en una semana contra Estudiantes, son dos partidos de local para no desaprovechar y tratar de conseguir la mayor cosecha de puntos.

La última presentación de Newell's en su cancha fue con una derrota frente a River por 3 a 2 luego de estar en ventaja por 2 a 0. Esta clase de desequilibrio es la que no puede admitirse si espera prolongar los tres partidos que lleva invicto desde entonces, todos logrados de visitante, y volver al triunfo. Es la tarea.

Cacciabue sigue afuera

Jerónimo Cacciabue no está entre los concentrados. Frank Kudelka aclaró que se evalúa en todo momento cómo se siente el jugador. El DT apuntó a una cuestión de confianza del futbolista, tras la sucesión de lesiones que lo mantienen al margen del equipo en los últimos cuatro meses. La intención no es apresurarlo. Por lo que estaba rindiendo hasta el desgarro frente a Boca y las posteriores dos nuevas lesiones en el mismo músculo, el isquiotibial izquierda, se lo extraña.