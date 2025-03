Newell's: "Me encantaría volver a primera", dijo Jaime tras su gol en reserva ante Central

La alegría de darle el triunfo al rojinegro se vio apenas empañada por una expulsión que, más allá de doler, se comprende por toda la tensión acumulada. “Sobre la expulsión los muchachos no me dijeron nada. Fue un momento donde, como jugador, saben lo que se siente al jugar un clásico. Me resultó difícil controlar la situación porque me dejé llevar por la alegría. Lamentablemente terminé viendo la roja”, dijo respecto a la situación por la que recibió la segunda amarilla tras sacarse la camiseta luego de convertir de penal.

“Con respecto a la primera división siento que nunca hubo confianza de la otra parte hacia mí persona, por ende, fui perdiendo autoestima”, explicó Jaime.

Las ganas de volver a la primera de Newell's

Jaime transita un camino de sacrificio y pide una nueva chance: “Me formé en Newell’s y siempre me esmeré por dejar todo lo que tengo por el club que me vio crecer desde tan chico. Me encantaría volver a ser parte del plantel de primera división, ojalá se dé pronto para poder demostrar todo lo que yo sé dentro del campo de juego”.

Aseveró, con claridad, que por el momento no tuvo contactos con el Ogro Fabbiani y, por ende, no tiene un concepto formado del DT: “De Fabbiani no tengo nada para decir porque desde que llegó al club no tuve ningún vínculo con él”.

El Monito sufrió subir y bajar a primera: “No tuve continuidad, eso de subir y bajar y no tener una seguidilla de partidos me hizo perder mucho el ritmo, parte de mi habilidad, lo cual siempre complica aún más enfrentar un partido en esas condiciones. Tener continuidad lo es todo y es lo que termina de completar a un jugador”.

"Lo que logré hasta acá me costó mucho"

“Es lógico que el jugador que viene de inferiores siempre la tiene que luchar doble, a diferencia del que viene de afuera que directamente se ubica en la primera división. Ante todo hay acuerdos, condiciones y contratos. En mi caso, estoy desde muy chico en el club y lograr lo que logré hasta hoy me costó muchísimo”, sentenció.

Jaime siempre mostró condiciones de futuro crack. “Nunca le presté atención a cómo me consideran como jugador, desde el club siempre me recalcan que soy una de las promesas pero nunca me pesó. Todo lo contrario, siempre fue felicidad y orgullo pleno. Yo sé lo que pasé para lograr todo esto”, concluyó.