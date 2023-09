Llegó el primer grito del uruguayo May pero Newell's no supo capitalizarlo

Newell's nunca manejó el partido. Nunca pudo poner el desarrollo del lado de sus conveniencias. Se regaló a un ida y vuelta que expuso demasiado sus vacilaciones en el fondo. Ya en desventaja, salió a buscar la parda con más coraje que ideas. Y en esos embates mucho tuvo que ver el uruguayo Guillermo May , quien ingresó al campo de juego, a los 65’, por Jorge Recalde, no dio ninguna por perdida, trató de involucrarse en las acciones colectivas ofensivas y siempre procuró de mostrarse como alternativa válida para lastimar el área rival.

El cierre de Nicolás Kovslovsky no consiguió salvar el gol visitante. En los minutos finales, el equipo que conduce Gabriel Heinze no supo encarrilar sus necesidades y poner la igualdad en una caja fuerte, para que nadie le quite lo que tanto le costó. En ese momento, el tanto de May tuvo un valor supremo, que el conjunto leproso no supo capitalizar, ni defender.