Newell's espera que ingrese plata si se vende Jalil Elías

Jalil Elías no logró consolidarse en la primera de Newell's.

Mientras espera que el mercado de pases empiece a moverse con sondeos más concretos y pedidos oficiales desde el exterior por los volantes Jerónimo Cacciabue y Aníbal Moreno, las dos joyitas que están en la vidriera, Newell’s también tiene otros mecanismos alternativos para recaudar en este tiempo de recesión por la pandemia de coronavirus. La semana pasada vendió en 400 mil dólares el 50 por ciento restante del pase de Ezequiel Unsain a Defensa y Justicia y con ese dinero abonó una antigua multa que debía al Al Ain de Emiratos Arabes en lo que fue la llegada de Ignacio Scocco a Newell’s antes de ser campeón con Martino Gerardo en 2013. Ahora, la tesorería leprosa podría tener más ingresos de billetes estadounidenses si es que se concreta la venta de Jalil Elías al fútbol italiano. El volante (24 años), actualmente en Godoy Cruz, tiene una oferta para emigrar a Parma y de cerrarse ese traspaso el club del Parque cobrará lo correspondiente al 30 por ciento que aún le queda del pase.

Newell’s transfirió el 70 por ciento de Elías a Godoy Cruz en agosto de 2018 en una suma cercana a los 800 mil dólares y se quedó con el 30 por ciento de una futura venta. El club rojinegro acordó ese arreglo económico confiando en que el jugador en otro equipo podía encontrar la continuidad que no logró en el Newell’s que dirigía en ese momento Juan Manuel Llop. Justamente ocurrió eso. Elías tuvo regularidad en el Tomba, pero a mediados de 2019 fue cedido a préstamo a Unión por expreso pedido de Leonardo Madelón, quien en ese tiempo dirigía al conjunto tatengue. Pero ante el escenario de incertidumbre económica que domina a los clubes, Unión no está dispuesto a hacer uso de la opción de compra fijada en 1.500.000 de dólares. La intención de los dirigentes de Godoy Cruz es que Unión adquiera la ficha ya que no pretenden prestarlo de nuevo. Otro dato que refuerza la creencia de que Elías podría ser transferido es que es representado por Christian Bragarnik, quien maneja varios frentes en distintos mercados para venderlo.

Planteada así la situación, desde Newell’s aguardan agazapados que Parma eleve la oferta por estos días para seguir recaudando dólares con jugadores que hace tiempo se fueron del club y que no pudieron hacer pie en la primera división.

“Sabemos que hay un interés de Italia por Elías y Newell’s está esperando que Godoy Cruz pueda concretar esa venta porque cuando lo vendimos acordamos quedarnos con el 30 por ciento de una futura transferencia. Es una política del club quedarse siempre con un porcentaje de un jugador al que le vemos condiciones, pero que por diferentes situaciones no puede lograr la continuidad esperada con la camiseta de Newell’s. Lo de Jalil Elías es un buen ejemplo de esto”, le confiaron a Ovación desde la dirigencia rojinegra sobre la situación del actual volante de Godoy Cruz.

Esa posible transferencia de Elías al fútbol italiano tiene puntos de comparación con la que realizó Newell’s cuando se desprendió de Héctor Fértoli. A principio de este año, Newell’s cobró aproximadamente 400 mil dólares tras venderle a San Lorenzo el 25 por ciento de los derechos económicos que le quedaban por el Rayo, quien finalmente arregló contrato con Racing por tres años, que a su vez le adquirió la mitad del pase al Ciclón tras una dilatada negociación.

Las informaciones que llegan desde Mendoza hablan de que el flamante entrenador de Godoy Cruz, Diego Martínez, tendría en cuenta para su nuevo proyecto a Elías, pero también la dirigencia del Tomba dejó claro públicamente que si viene una oferta desde el exterior será imposible retenerlo.

Newell’s apuesta silenciosamente a sacar agua de entre las piedras con otro jugador que se formó en las inferiores del club, pero que nunca logró consolidarse con la camiseta rojinegra. Ya recibió en su momento 800 mil dólares cuando vendió el 70 por ciento y ahora espera cobrar más regalías por el 30 por ciento restante. Todo indica que Elías tiene chances ciertas de irse a Italia.