Newell's: "Es un mala leche, un soberbio", le dijo Méndez a Espinoza

"Quiere ser siempre el personaje (por Espinoza). A mí, cuando me saca la amarilla, me dice al lado mío: "al 14 lo echo en dos minutos". Es un payaso. Yo también con dos tarjetas en la mano soy guapo. Pero afuera, no creo", disparó Méndez en diálogo con Paso a Paso, de TyC Sports. Y agregó: "Después de que me sacó la amarilla me siguió mirando a ver mi reacción. Es un mala leche, un soberbio". Así se refirió Méndez al juez Fernando Espinoza.