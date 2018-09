"Necesitamos la victoria para la tabla y lo anímico"

A Hernán Bernardello nadie tiene que traducirle la realidad futbolística que atraviesa Newell's en la actual Superliga. El capitán rojinegro tiene clarísimo que la palabra excluyente que se impone en el mundo leproso es: "Ganar". Por eso asume sin drama que hoy conseguir un resultado positivo es vital para un equipo que en cinco partidos aún no logró alzarse con un triunfo. "El arranque no fue el que queríamos. Si bien fuimos mejorando en los últimos encuentros, estamos entusiasmados y con ganas de que llegue la primera victoria. Y el sábado con Lanús sería ideal, ante nuestra gente y en nuestra casa. Necesitamos ganar", aseguró el Cabezón en la charla que compartió con Ovación.

Claro que el volante rojinegro también reconoció que "a los promedios los tenemos en cuenta y no miramos para el costado". Y hasta vio con entusiasmo que pueda jugarse el clásico rosarino en la Copa Argentina en caso de que Central pase de ronda. "Hoy pensamos sólo en Lanús, pero ojalá que si toca el clásico pueda ser en paz y sin violencia. Que sea con serenidad, tranquilidad y que gane el que mejor haga las cosas en la cancha", auguró Bernardello.

¿Los preocupa mucho esta situación de no poder sumar de a tres puntos?

La realidad es que hasta ahora no pudimos encontrar la victoria en la Superliga. La necesitamos para la tabla y también para lo anímico. En los últimos dos partidos mejoramos. Pasamos en la Copa Argentina (por penales ante Atlético Tucumán). Y en el torneo local con Belgrano, de visitante, hicimos un buen cotejo, la sensación fue buena, y si bien no se pudo ganar mantuvimos el arco en cero. Se notó una mejoría.

Ante Belgrano se vieron los mejores pasajes de Newell's en el semestre, con un equipo agresivo, que se paró en campo de enfrente y generó chances muy claras de gol. ¿Esta es la idea que pregona De Felippe?

Sí. No es excusa, pero somos un equipo en formación porque hay muchos chicos nuevos. Creo que con Belgrano entendimos lo que pedía el partido. En el primer tiempo se generaron muchas situaciones de gol y en el segundo el rival puso jugadores más defensivos y se hizo un trámite más friccionado. Tuvimos buenas sensaciones. Para hacer valer ese punto hay que ganarle ahora a Lanús.

Desde el juego, ¿qué les faltaría mejorar para lograr la victoria?

Creo que en el último partido generamos peligro y tuvimos las líneas respaldadas. Estuvimos ordenados ante un rival que se hace fuerte en su casa. La cuenta pendiente es saber manejarlos y concretar las situaciones que tenemos.

A De Felippe desde afuera se lo nota tranquilo y convencido de su trabajo. ¿Eso es lo que le transmite al plantel en la semana?

Seguro. Lo mismo que el DT dice para afuera lo dice para adentro. Somos un grupo que trabaja mucho y todos somos muy autocríticos. Así que confiamos en que vamos a revertir este comienzo. Estamos con muchas ganar de conseguir el primer triunfo.

Cuando arrancaron el semestre no estaban comprometidos en el promedio, pero el hecho de haber sumado dos puntos sobre quince les hizo perder terreno en esta tabla. ¿Tienen en cuenta esta situación, los preocupa?

A los promedios los tenemos en cuenta, no miramos para el costado. Nos hacemos cargo y sabemos que los promedios están ahí. Pero todo vuelve a lo mismo, si bien el comienzo fue malo y estamos cerca del lote de equipos que están comprometidos, confiamos en el plantel que tenemos. El objetivo es estar más arriba. Lo que menos queremos es sufrir abajo. Somos conscientes y estamos mentalizados de que hay que cambiar este comienzo para que vengan buenas sensaciones.

¿Que ahora tengan que jugar ante un rival como Lanús que propone los beneficia porque tendrán espacios para atacar?

Esperemos que salgan a proponer. Pero también deberemos tomar nuestros recaudos a la hora de defender. Acá todos los equipos nos vienen a esperar y a jugar de contra. Igual Lanús tiene una idea marcada de atacar, pero habrá que ver qué postura adopta en nuestra cancha. Acá por lo general todos vienen a resguardarse y a hacer daño de contra. Nosotros tenemos que madurar en este sentido y saber cómo hacerle daño a los adversarios desde lo futbolístico.

El sábado te tocó lucir el brazalete de capitán que recordó el paso de Diego Maradona por Newell's. ¿Cómo lo viviste?

Yo sabía que la gente del departamento de cultura quería usar este brazalete en conmemoración de los 25 años de la llegada de Maradona a Newell's. Y para mí fue un honor. No todos los clubes pudieron tener la gratificación de que Diego vista su camiseta. La verdad que estuve muy contento y orgulloso de poder ser parte del homenaje. Respecto a la capitanía considero que no por llevar el brazalete vas a poder jugar mejor o peor. Siempre intento desde donde me toque dar el ejemplo a través de las experiencias que viví, ayudando y guiando a los jugadores más jóvenes.

¿Hay material en el plantel para mejorar la campaña?

En los primeros encuentros estábamos en formación, ahora nos estamos conociendo y madurando como equipo. Hay que consolidar el funcionamiento. Queremos ser un equipo ordenado, con una idea clara y poder plasmarla de local y visitante. Necesitamos sumar de a tres para lo anímico del grupo. Seguimos creciendo y necesitamos la victoria.

Volviste en un momento complicado del club, pero decidiste pelearla desde adentro.

Sabía dónde venía y dije que no me iba a quejar y no lo hice nunca. Hoy el club está muy ordenado. Estamos súper contentos a nivel grupal y en relación con la gente del club. Lo más importante hoy en día son los resultados, esto llevará más arriba a Newell's. Nos acomodamos en todos los sentidos y ahora nos tenemos que acomodar en los resultados. La necesidad de sumar de a tres es inmediata, es a corto plazo.

En cuanto a tu preferencia para moverte en la cancha, ¿te gusta más jugar delante de la línea de cuatro o salir a presionar en campo de enfrente?

Me adapto a lo que me pide el entrenador. Soy mediocampista central, doble cinco o volante tapón, pero me adapto pura y exclusivamente a lo que el entrenador necesite.

Tenés un montón de amigos en Rosario y el comentario del posible clásico está en la calle, en caso de que Central derrote a Almagro por Copa Argentina. ¿Cómo manejan esta ansiedad en el grupo? ¿Los motiva la chance de jugar este encuentro?

Todavía sinceramente no estamos pensando en esto. Necesitamos ganar y el partido que tenemos en la cabeza es Lanús. La verdad que después sea quién sea el rival de la Copa Argentina estamos muy ilusionados con seguir pasando de ronda. Si llega a tocar el clásico bienvenido sea por todo lo que significa y por todo lo que conlleva en esta ciudad. Llegado el caso se lo encarará de la forma que corresponde, sabiendo la importancia que tiene un clásico.

Si bien a Central le falta hacer su parte, lamentablemente el clásico rosarino está como demonizado porque se dice que hasta se podría jugar a puertas cerradas. ¿Te gustaría que el derby deje de ser un drama y sea una fiesta?

En el hipotético caso de que se juegue el clásico ojalá podamos dar el ejemplo. Cualquiera de los hinchas tiene amigos del equipo rival y no vas a dejar de ser amigo por un encuentro, todo lo contrario. Ojalá que si toca este partido pueda ser en paz y sin violencia. Que sea con serenidad, tranquilidad y que gane el que mejor haga las cosas en la cancha.