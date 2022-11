Morning Star, campeón de simple afiliación de la Rosarina tras 25 años

El equipo de la estrella debía ganar porque Coronel Aguirre no le perdía pisada y de hecho también ganó en la última fecha, 5 a 2 a Unión de Alvarez en el Ezequiel Lavezzi de Villa Gobernador Gálvez (tuvo fecha libre en el Regional Amateur). Por eso Morning Star no debía fallar en casa, ya que estaban con la misma cantidad de puntos pero mejor diferencia de gol. Y con los dos goles de Iván Squillaci y los dos de Franco di Luca, el equipo de Parrino logró su cometido, desatando un festejo que no se daba desde hacía 25 años.