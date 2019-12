Moreno espera la palabra de Kudelka para jugar ante Independiente

El futuro de Aníbal Moreno depende de Frank Kudelka. Lo inmediato es si lo confirma de titular para reemplazar al suspendido Denis Rodríguez frente a Independiente el viernes. Un poco más allá, aunque no tanto, es si lo libera para que vaya al torneo Preolímpico de Colombia (18 de enero al 9 de febrero), ya que se presume que estará entre los convocados al seleccionado Sub 23. Es una resolución que el DT rojinegro tomará en forma inminente debido a que en una semana se dará a conocer la lista definitiva por parte de su colega en la selección Fernando Batista. Kudelka definirá si Newell’s cuenta o no con el jugador para la pretemporada y para las primeras fechas en el reinicio de la Superliga.

Newell’s se acerca al cierre del semestre sin encontrarle la vuelta al reemplazante de Jerónimo Cacciabue, con lesiones del volante que se estiraron más de lo previsible desde el desgarro sufrido frente a Boca por la 8ª fecha. En los ocho partidos siguientes, Kudelka probó de mediocampista por derecha a Lucas Villarruel, Braian Rivero, Julián Fernández, Mauro Formica y Aníbal Moreno. El juvenil es el que más se parece a Cacciabues. Jugó apenas dos partidos de titular. El entrenador prefiere llevarlo de a poco. Pero después de no encontrar a uno que alcance un rendimiento óptimo en ese puesto y suspendido Denis Rodríguez por acumular cinco tarjetas amarillas, Moreno vuelve a posicionarse para ser titular.

Moreno ingresó por Denis Rodríguez en el segundo tiempo del empate con Atlético Tucumán, justamente el cambio que quizás se haga realidad para visitar a Independiente en el partido pendiente de la 2ª fecha. El juvenil revitalizó el equipo desde que entró al campo de juego del estadio José Fierro, dando claridad y avanzando con decisión con la pelota al pie. Por lo que demostró, dio una buena señal para ser el candidato de jugar en Avellaneda, más allá del pensamiento de Kudelka que se expone a continuación.

“Es un chico al que hay que equilibrar fundamentalmente en lo emocional y esa es nuestra tarea también. Debemos cuidarlo y llevarlo despacio, porque la cuestión no es poner por poner y que no importe si sale bien o mal, porque la idea es consolidar a estos jóvenes”, declaró Kudelka sobre Moreno en la conferencia del jueves pasado, para justificar por qué no tiene más minutos en el equipo.

La inclusión juntos de Mauro Formica y Denis Rodríguez no le garantizó a Newell’s mayor creatividad contra Atlético Tucumán. Además, al tratarse de dos volantes ofensivos, no colaboraron en la contención y Julián Fernández quedó muy aislado para la obstrucción en el medio. Moreno aparece nuevamente como el más indicado para moverse en la mitad de cancha, aunque su tendencia sea ir hacia adelante y no es tan propenso a la marca.

Se viene la lista

El entrenador del seleccionado argentino Sub 23, Fernando Batista, incluyó a Moreno en una lista preliminar de 35 futbolistas para el Preolímpico de Colombia. La presentación se realizó a la Conmebol. La próxima semana, posiblemente entre martes o miércoles, se anuncie la lista definitiva. El interrogante es si Newell’s cederá al mediocampista, una decisión que depende de Kudelka.

“El tema lo está tratando el entrenador con Sebastián Peratta”, el director deportivo, según confió una fuente de Newell’s. “Si lo confirman en la selección, se verá en ese momento cuál es la postura del club”, manifestó otro de los consultados que está vinculado a la vida futbolística rojinegra.

Kudelka fue medido con las oportunidades que le dio al volante y por el momento no existe certeza de lo que piensa, si da el visto bueno para que Moreno se vaya o si prefiere retenerlo. Una buena actuación que el futbolista tenga en Avellaneda también puede influir en su pensamiento, más allá de que se espera que Cacciabue esté listo para la reanudación de la Superliga.

Moreno tiene grandes chances de estar en el plantel definitivo para el Preolímpico, tras haber sido titular en la selección que ganó en agosto los Juegos Panamericanos de Lima. Esos Juegos le impidieron cumplir la pretemporada con Newell’s y por eso Kudelka no lo tuvo en cuenta al principio de la Superliga. Algo parecido sucederá ahora si es citado. El plantel rojinegro empezará la pretemporada el 2 de enero y la selección iniciará en forma paralela la preparación para el torneo clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Tendrá un amistoso el 7 de enero ante Paraguay y otro el 13 frente a Perú.

Argentina debutará en el Preolímpico el 18 de enero contra Colombia y si clasifica al cuadrangular final terminará de jugar el 9 de febrero. A esa altura, Moreno se perderá como mínimo los cuatro primeros partidos de Newell’s en el reinicio de la Superliga. Los encuentros, todavía sin días definidos, son: Arsenal en Sarandí (fin de semana del domingo 26 de enero), San Lorenzo (entresemana del miércoles 29 de enero) y Estudiantes (domingo 2 de febrero), ambos en el Coloso, y Lanús en el conurbano bonaerense (domingo 9 de febrero).

Después de tanta ausencia es impensado que vaya a estar también para la siguiente fecha, el domingo 16 de febrero, contra Colón en el Parque. Por lo tanto, ya serían cinco los partidos que faltaría en la lepra. Luego quedarían apenas dos encuentros para el cierre de la Superliga.

No hay que descartar que haya clubes que se opongan a que sus jugadores vayan al Preolímpico. La AFA tampoco los obliga. Si Moreno tiene la oportunidad de irse depende en buena medida de lo que disponga Kudelka.